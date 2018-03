Acusan a Miley Cyrus de plagio por ‘We can't stop’ [FOTOS]

En el ojo de la tormenta. Un compositor jamaiquino demandó a la cantante Miley Cyrus por 300 millones de dólares, asegurando que el tema ‘We Can't Stop’ es muy parecido a una canción que grabó hace 25 años.

El compositor Michael May dijo que su canción ‘We Run Things’ ha sido uno de los temas "favoritos de los amantes de la música reggae en todo el mundo" desde que alcanzó el número uno en su país, y que cerca de un 50 % de ‘We Can't Stop’ se deriva de su canción.

Flourgon, nombre artístico de May, acusó a Cyrus y a Sony (su disquera) de usurpar su material, incluyendo la frase "We run things. Things no run we", que la cantante canta como "We run things. Things don't run we".

Hasta el momento, ni Miley, ni su casa discográfica, Sony, se han pronunciado con respecto al tema.