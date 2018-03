Quincy Jones , productor musical de Michael Jackson, acusó al cantante de plagiar extractos musicales de otros artistas, en una entrevista dada a la revista estadounidense Vulture.

" Michael (Jackson) robó un montón de material. Robó un montón de canciones. Ahí están State of Independence (de Donna Summer) y Billie Jean. Las notas no mienten, tío. No se podía ser más maquiavélico", señaló.

El reconocido productor estadounidense de música tildó de codicioso al 'Rey del Pop', y sustentó como ejemplo que en la canción 'Don’t Stop ‘Til You Get Enough', Greg Phillinganes escribió el interludio. "Michael debería haberle dado el 10% de la canción y no se lo dio", comentó.

Respecto a las cirugías estéticas a las que el cantante de ' Thriller' recurió continuamente, Jones mencionó que "él siempre se justificaba y decía que era porque tenía algún trastorno".