Brunella Delgado, integrante del grupo ‘Las Estrellas de la Cumbia’, acusó al cantante Tony Rosado de agredirla y acosarla durante una presentación en conjunto que tuvieron en la ciudad de Chiclayo.

La cantante dio su testimonio en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló que la conducta del cumbiambero la puso incómoda.

“Me miraba las piernas y el trasero. Luego se acercó a mi oreja y me dijo: ‘Hoy como sea te hago el amor’”, reveló.

La joven de 18 años aseguró que Tony Rosado se acercaba a ella y, de un momento a otro, el cantante la empujó en pleno escenario.

“Yo no sé cómo no me he caído, porque estaba en tacos. Yo comencé a mirar a todos lados porque yo tenía ganas de llorar”, agregó finalmente.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Concurso ¡Sí, quiero!: Así fue la premiación del concurso de Perú21