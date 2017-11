Actriz denuncia 'prosticatálogo' en Televisa

Escándalo. Cuando Kate del Castillo dejó entrever que Televisa ofrecía a sus artistas a publicistas y empresarios, diversas voces se han alzado al punto de describir a la cadena como un burdel. ¿Verdad o mentira?

La actriz y cantante Alejandra Ávalos aseguró que existe un 'prosticatálogo' y que la han invitado a unirse en un par de ocasiones. “Me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, confesó ante los medios.

Y agregó: “Me manejaba cifras muy importantes para que uno accediera, ella me decía que podría obtener hasta 1 millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”. Se trata de unos 50.000 dólares.



La actriz sorprendió con sus declaraciones: “Yo respeto mucho a las personas que se dedican a eso, pero yo finalmente decidí no participar. Hay muchas compañeras involucradas que son amigas mías, con las que yo he trabajado, muchas tuvieron la necesidad de hacerlo”, dijo sin hablar de nombres.

Alejandra Avalos Alejandra Avalos

La artista considera que el rumor de que existe un famoso catalogo de Televisa, es una realidad. “De eso sí estoy segura porque me hablaron, o sea eso sí fue verídico, no lo estoy inventando y no fue por oídos de otros, o sea está persona tenía mi teléfono y la necesidad de hacerlo”.

La primera vez que se lo ofrecieron fue hace 25 o 30 años. Después hace 5 años volvió a pasar.

La actriz y cantante comentó a Univisión que no daría nombres de involucrados, pues varias de las compañeras que accedieron a este trato, continúan laborando en la empresa: "El chiste era que te tenías que colocar en las cenas y eventos con los ejecutivos y los comerciantes; como decía, se hablaba hasta de pasar la noche con ellos, con tal de que los empresarios inviertan en la empresa, era como un trato VIP. No sé cómo se llame ahora, pero aparte de ser una dama de compañía, era pasar una noche con ellos, obviamente teniendo relaciones sexuales".