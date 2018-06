Actores presentan la obra ‘San Bartolo’, basada en el caso del Sodalicio

Los actores Stefano Tosso, Diego Seyfarth, entre otros, contaron detalles de la obra de teatro San Bartolo, basada en hechos reales vividos por ex seguidores del movimiento religioso Sodalicio de Vida Cristiana , que se instalara en el balneario limeño.

“Es buen momento para hablar de lo que trata el Sodalicio. Es coral y significa que los ocho actores interpretamos varios personajes”, dijo Tosso.

En tanto, Seyfarth sostuvo que la puesta en escena no tiene el objetivo de juzgar. “Trata de supuestos agresores y víctimas, que no se han comprobado al 100%. No juzgamos a nadie y no estamos del lado de nadie. Si hay culpables, que la gente los juzgue. Es como un documental y testimonial.

Cada persona lo interpretará a su manera y podrá sacar conclusiones”, dijo Diego, quien, al ser consultado sobre si se tratarán temas de abuso sexual, señaló: “Sí, se van a representar de alguna manera”. La obra se estrenará este viernes en el teatro Británico.