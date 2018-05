Paco León, un actor español protagonista de una nueva producción de Netflix , 'La Casa de las Flores', publicó una fotografía al desnudo para anunciar su nuevo reto en la pantalla grande.



En esta comedia de trece capítulos —que verá la luz el próximo 10 de agosto— León interpreta a 'María José', una abogada transexual. La serie narra la vida de una familia disfuncional que dirige una floristería.

El actor tomó su celular y posó sobre el retrete, con una peluca rubia. "Un personaje hay que trabajarlo también en sus momentos íntimos. Este no fue fácil", escribió junto a la publicación de Instagram , que se viralizó en tan solo minutos.

La publicación ha desatado la indignación de varios activistas LGBTI , quienes aprovecharon la plataforma social para criticar a los productores de la serie por haber cometido el error de plantearla con un hombre interpretando a una mujer trans.

Según los usuarios, la falta de representación de actores trans es perjudicial para la inclusión social y laboral de un sector que padece unas elevadas tasas de discriminación. Asimismo, recriminaron a los productores no haber contratado, por ejemplo, a Daniela Vega , aclamada en la Academia por 'Una mujer fantástica'.

El actor no se ha quedado callado y respondió a una usuaria. "Aunque tengas muchos prejuicios sobre la serie (NO LA HAS VISTO), te aseguro que el personaje no está tratado como te imaginas. La voluntad de la serie es dignificar al personaje y sacarlo de estereotipos", aseguró.