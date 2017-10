Eduardo Capetillo, el recordado actor y cantante mexicano, está interesado en ingresar a la política. Sus labores sociales con la Fundación Manuel Capetillo lo han inspirado, pues viene trabajando de cerca con vecinos del municipio de Ocoyoacac, Estado de México.



Hace unos días inauguró un gimnasio en el que podrán entrenar los niños y jóvenes. La gente le tiene un gran aprecio, relata TVNotas, y adelanta que Capetillo quiere postularse como alcalde.

Eduardo Capetillo aseguró que su ingreso a la política será de manera independiente. “Eso es importante, dejar en claro que Eduardo Capetillo Vázquez, un servidor, no está afiliado a ningún partido político, no trabajo con ninguno. He platicado con muchos dirigentes de partidos políticos, pero yo soy una persona transparente que va de frente y no le da vuelta a las preguntas”.



"No es que yo quiera, no tiene que nacer de mí, es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac, pero por supuesto que estoy prepararlo para hacerlo (…) El ser gobernante no tiene que nacer del capricho de un ser humano, eso es algo que tiene que cambiar: el ser gobernante tiene que nacer de la petición de las personas porque el administrar cualquier territorio municipal, estatal o federal tiene que nacer del pueblo hacia ti”, explicó Capetillo a la revista Quién, tras dejar en claro su claro interés por participar activamente en la política.

Capetillo anunció este fin de semana que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ha dado la orden de que se le entregue una constancia de residencia, con la que podrá aspirar al puesto político.

El actor está casado desde 1994 con la también actriz Biby Gaytán con quien tiene cinco hijos.