El conocido actor de cine para adultos, Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, se encuentra en el centro de una controversia legal tras ser denunciado por homicidio imprudente tras la muerte de un fotógrafo durante un ritual del sapo bufo, ocurrido el 28 de julio de 2019 en Enguera, Valencia.

La Audiencia de Valencia revocó en marzo la decisión de archivar provisionalmente el caso contra él y otros dos acusados, señalando que existen suficientes indicios para llevarlos a juicio.

El ritual, que involucra el uso de sustancias psicodélicas derivadas del sapo bufo, resultó en la trágica muerte del fotógrafo. Según el escrito de la acusación particular, presentado por la familia de la víctima y al que ha tenido acceso EFE, se solicita para Vidal una pena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente. Además, se le imputa un delito contra la salud pública, por el cual se solicitan tres años adicionales de cárcel y una multa de doce meses, a razón de 20 euros por día.

Los otros dos acusados en el caso son una prima y un amigo de Vidal. La prima enfrenta una solicitud de siete años de prisión por los mismos delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública, junto con la misma multa, considerada como cooperadora necesaria. Por otro lado, el amigo del actor está acusado de encubrimiento, con una solicitud de tres años de prisión.

Además de las penas de cárcel, se reclama a los tres acusados una indemnización de 150,000 euros en concepto de daños psíquicos y personales causados a la familia del fotógrafo.

Nacho Vidal enfrenta serias acusaciones. (Foto: Instagram)





Relato de lo sucedido

El escrito de la acusación ha revelado detalles escalofriantes sobre un trágico suceso ocurrido el 28 de julio de 2019 en una vivienda en Enguera, propiedad de un actor acusado de negligencia y homicidio. Según la acusación, el fotógrafo, junto con la prima y un amigo del actor, se encontraba en la casa para participar en un ritual dirigido por el actor Vidal, conocido por su experiencia en este tipo de ceremonias.

El documento judicial expone que Vidal proporcionó una pipa de cristal y una sustancia ilícita de gran toxicidad, conocida como veneno del sapo bufo. Sin ningún control sobre la dosis, ya que la pipeta no estaba calibrada ni se usaron instrumentos de pesaje, Vidal preparó la pócima. Durante el ritual, el fotógrafo comenzó a tambalearse y se desplomó al suelo de manera brusca, lo que fue registrado en una grabación que muestra que apenas pasaron 24 segundos desde la ingesta de la sustancia hasta el inicio de las convulsiones.

La acusación señala que Vidal continuó con el ritual a pesar de que el fotógrafo estaba inconsciente, con temblores corporales y dificultades respiratorias. Los servicios sanitarios no fueron llamados hasta 20 minutos después del inicio del ritual, aunque la condición del fotógrafo empeoraba visiblemente cada segundo.

“El acusado dio prioridad al ritual antes que a solicitar asistencia sanitaria urgente, demorándola durante 22 minutos, cuando ya la situación era absolutamente irreversible y se encontraba fallecido”, indicó el abogado de la acusación.

Además, se acusa a Vidal y a los otros dos participantes de alterar la escena del crimen para ocultar lo ocurrido. La acusación concluye que el ritual fue “irracional, temerario y muy peligroso”.





Nacho Vidal se pronuncia

En medio del proceso judicial que enfrenta, el actor Nacho Vidal ha respondido públicamente a las acusaciones de homicidio involuntario relacionadas con la muerte de un fotógrafo durante un ritual con veneno del sapo bufo en su propiedad en Enguera. Vidal expresó su frustración y defensa en una reciente entrevista con el programa español TardeAR.

“No me pone mal que me pidan 7 años, ni 12 ni 16, me pone mal que todavía sigan con esto”, declaró Vidal, refiriéndose a la solicitud de la fiscalía de una condena de siete años de prisión. Vidal cuestionó la continuidad del caso, afirmando que las pruebas periciales ya han demostrado que la causa de la muerte del fotógrafo no fue el consumo del veneno del sapo bufo: “¿Por qué buscan culpables cuando ya el perito de la fiscalía lo dejó claro?: No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa”.





Nacho Vidal se pronuncia ante acusaciones.





Para Vidal, el juicio es “sin sentido” y manifestó su disposición para enfrentarlo, confiando en su inocencia como su mejor defensa. “Yo tengo el mejor abogado de la vida, el mejor abogado lo tengo yo, que es la inocencia”, afirmó con seguridad. Además, cuestionó los motivos de la familia del fallecido, sugiriendo que podrían estar buscando una compensación económica más que justicia. “Ni homicidio involuntario. ¿Y qué quiere la familia? ¿Dinero o cárcel? Porque quieren una indemnización también, ¿No?”, agregó.

Vidal también criticó la atención selectiva que el caso ha recibido, señalando que otros incidentes similares no han sido investigados con el mismo rigor. “Un tío dice que se le han muerto dos o tres en una ceremonia, pero nadie le investiga, no le dicen nada (...) Sí se investiga el caso en el que Nacho Vidal está implicado”, lamentó. Sugirió que su notoriedad es un factor en el tratamiento del caso: “Como es Nacho Vidal se le tiene que hacer daño de alguna manera… o piensan que es millonario y quieren su dinero, yo qué sé”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO