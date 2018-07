La amistad del actor argentino Nico Vásquez con distintos jugadores de fútbol es muy popular en su país. Sin embargo, es la cercanía con Lionel Messi lo que lo ha puesto en la escena en las últimas horas. El actor reveló que, durante la participación de la selección argentina en Mundial Rusia 2018 , hablaba hasta cuatro veces por día con Leo.

¿Su confidente o el apoyo que necesitaba del exterior? La participación de Argentina en Rusia 2018 quedó empañado por temas extradeportivos. Se dijo en algún momento que Pavón golpeó a Mascherano, también que los jugadores pidieron que Sampaoli no intervenga en el partido contra Nigeria y Messi hacía jugar a sus amigos entre los titulares.

Todo este ambiente de dimes y diretes propagados por la prensa argentina llegó a la interna de Argentina. Según lo que declaró Nico Vásquez al programa "Nosotros a la mañana" de Argentina, después de la eliminación ante Francia no volvió a hablar con Messi.

"Terminó (el Mundial) y no hablé más. ¿Por qué? Porque él estaba peor que nosotros cuando quedó eliminada. No está mejor, está peor", dijo el actor.

"Estamos en un país en el que nosotros, los argentinos, somos muy críticos. Hay que tener cuidado porque detrás de esos jugadores, hay una familia que sufre mucho", comentó Vásquez.

El actor argentino cuidó sus palabras para que no se confundieran con sus conversaciones con Lionel Messi . "No voy a hacer ningún comentario que pueda parecer que lo hizo él porque terminó la eliminación de Argentina y no hablé más con él", enfatizó.

En Argentina es incierto el futuro de Lionel Messi. Las renuncias de Javier Mascherano y Lucas Biglia a la Albiceleste han abierto una puerta de especulaciones en torno a la decisión que tomará Messi de quedarse o no jugando por su selección.