Accept en Lima

La legendaria banda de heavy metal alemana, Accept, está de regreso y esta vez su destino es Sudamérica. El grupo, reconocido por su poderoso sonido y sus himnos del metal, pisará tierras peruanas el próximo 7 de mayo en el C.C. Festiva.

Desde sus inicios en 1979, Accept ha dejado una marca indeleble en la historia del heavy metal. Con álbumes como “Balls to the Wall”, “Princes of the Dawn” y “Burning”, la banda ha conquistado los escenarios de todo el mundo y ha ganado el corazón de una base de fanáticos devotos.

La fuerza y la vitalidad de Accept se mantienen intactas, demostrando que el paso del tiempo no ha mermado su poderío. La incorporación del vocalista Mark Tornillo en 2010 revitalizó la banda, dando lugar a un renacimiento que ha sido aclamado por críticos y seguidores por igual. El lanzamiento de su álbum “Blood of the Nations” marcó el comienzo de una nueva era para Accept, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes del género.

El último álbum de Accept, titulado “Humanoid”, ha generado una gran expectación entre los fanáticos.

Aunque el guitarrista Phil Shouse no podrá unirse a la gira latinoamericana este año, los fans pueden esperar una actuación igualmente impresionante, ya que será reemplazado por Joel Hoekstra de Whitesnake y Trans-Siberian Orchestra.

Las entradas para este esperado concierto están disponibles a través del sistema Eventrid.