Se acabó el amor: Christian Meier y Alondra García Miró confirman el final de su relación

Nada dura para siempre. Christian Meier y Alondra García Miró terminaron su romance. La información fue confirmada por la agencia de relaciones públicas del actor en el Perú luego de varios días de rumores desde que un programa de espectáculos diera cuenta de la ruptura.



En un escueto pronunciamiento para El Comercio, los representantes en Perú del actor indicaron sobre el fin del romance: "Christian y Alondra han decidido dar por finalizada su relación sentimental. Por el inmenso cariño y respeto que se tienen mutuamente, mantendrán este tema con la misma privacidad y reserva con la que llevaron su relación, por lo que no darán en el futuro ningún tipo de declaración adicional al respecto”

Desde que empezaron a correr los rumores, Meier y García Miró guardaron silencio. En sus redes sociales compartieron fotos separados o con amigos y familiares. Por ejemplo, Meier compartió una imagen con su hija tras regresar al Perú.

Por el aniversario de la revista 'Cosas', en agosto, Christian Meier se animó a decir lo siguiente sobre su idilio con Alondra: “Todo el mundo pone titulares, pero nadie tiene una declaración sobre el tema. No sé cuál es el fenómeno de todo esto… Es curioso que se convierta en algo muy mediático sin necesidad de decir una sola palabra… Es como si todo el mundo hubiera hecho su propia historia sin haberle preguntado a nadie nada. La vemos desde afuera y nos parece entretenida. Veo una historia que no existe y no me queda otra que dejarla evolucionar como quiera porque el peor error sería intervenir en ella”.

Alondra García Miró también habló de su amor: “Los demás pueden especular un montón de cosas, pero, en realidad, creo que lo he llevado de una forma súper reservada, no hemos dado ningún tipo de material como para que se hable algo de más. Si es que quieren especular, solo queda reírse un poco de lo que dicen. Al fin y al cabo, los únicos que sabemos la verdad somos él (Christian) y yo, y las personas más cercanas. Se inventan titulares que no tienen nada que ver con la realidad, pero… ¿para qué ponerse a dar explicaciones?”.