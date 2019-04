Abuelo de Angie Jibaja afirma que no puede ayudarla porque ella no quiere y desconoce su paradero

Desde que la modelo Angie Jibaja perdió la custodia temporal de sus hijos sigue con paradero desconocido. En declaraciones al diario Trome, su abuelo, Fidel Liza, manifestó que no logrado comunicarse con la conocida 'Chica de los tatuajes' pese a su reiterado intento por saber algo de ella.

El familiar de la también ex chica reality manifestó que ella lo ha bloqueado de su perfil de Instagram y que pese a enviarle mensajes y llamarla telefónicamente, no ha conseguido establecer contacto con ella y esta situación se torna cada día más preocupante no solo para él, sino para la madre de la modelo y sus propios hijos.

“Cómo podemos ayudar a alguien que no se deja ayudar, no sabemos dónde está y, por lo menos a mí, me está matando de a pocos”, señaló Fidel Liza muy triste por la situación que vive su nieta, sumida en una depresión y adicta al alcohol.

Fidel Liza también reveló que Jibaja no asistió a la misa por el fallecimiento de su abuela, la mamá Marina, a quien la modelo siempre ha prodigado públicas muestras de cariño y afecto a través de sus redes sociales.

"Ayer fue la misa del mes de mi madre, su mamá Marina, a quien decía amar, y no vino", indicó Liza.

Tras sus sucesivos escándalos, el Ministerio de la Mujer dispuso la custodia de sus hijos a favor de su hermana. Luego de conocer la noticia, Angie Jibaja reapareció en Instagram dando a entender de que se iba a suicidar debido al triste episodio.



