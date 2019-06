"Aborto es salud, no te metas con mi libertad", el mensaje feminista de Miley Cyrus A través de su cuenta de Instagram, la polémica cantante compartió una serie de fotos con la intención promover la campaña 'DON’T FU** WITH MY FREEDOM'.

- / - La artista publicó fotos de la campaña 'DON’T FU** WITH MY FREEDOM'. (Instagram/@mileycyrus) - / -