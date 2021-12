El abogado Daniel Leiva dio a conocer que ya no representará legalmente a Dalia Durán debido a los intentos de la cubana para detener el proceso contra John Kelvin, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho luego que ella lo denunciará por violencia física, psicológica y agresión sexual.

El letrado explicó que la integrante de “Porque hoy es sábado con Andrés” ponía excusas para presentarse a importantes citaciones.

“Yo le dije que esa prueba (Gesell) es determinante y que con eso lo podían culpar, pero me puso muchos peros con el caso y notaba que había algo al fondo de esto. Ya que no se llevó a cabo la cámara Gesell y se habían desvalorizado las pruebas ofrecidas, en noviembre John Kelvin hace un pedido para que le den su libertad. Era una estrategia planeada”, dijo Daniel Leiva en comunicación con La República.

Leiva reveló le pidió a la autoridad que solo tomara en cuenta las pruebas recabadas con anterioridad. “Durante la audiencia renuncié, pero le dije a la jueza que Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa. Ella aún tiene comunicación con la familia de John Kelvin y creo que, si esta persona hizo lo que hizo, tiene que ser condenada”, comentó. “Tratan de que yo no intervenga para que no sean muy incisivos con la condena”, añadió.

Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al pedir la liberación de John Kelvin, pues aseguro que sus hijos merecen pasar la Navidad con su padre.

“¿Por qué al chico lo siguen teniendo detenido? ¿por qué no lo dejan que cumpla su comparecencia fuera, que firme o lo pongan hacer trabajo comunitario, pero que tenga el derecho de estar con sus hijos”, señaló la artista en una entrevista para el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Ya no se trata de mí y siento que hay un tema de abuso de autoridad por qué si ellos mismos, como autoridad, determinan un tiempo y no encuentran las pruebas, entonces ¿por qué lo siguen teniendo detenido?”, agregó.

