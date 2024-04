“No te preocupes que yo te voy a llevar hasta la tumba de mi corazón”, le advirtió entre risas y con copas de licor encima Abencia Meza a Alicia Delgado como presagiando lo que ocurriría la noche del 24 de junio de 2009, cuando Pedro Mamanchura le quitó la vida a la también conocida como ‘La Princesa del Folklore’, dejando como principal sospechosa a la ‘Reina de las parranditas’.

Atrás quedaron las declaraciones de amor y reclamos de afecto que Meza le hacia a Delgado cuando aún mantenían una relación que se especulaba iba más allá de una amistad.

Antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en su vivienda, Alicia había denunciado agresiones físicas por parte de la también llamada ‘Pistolita del folclore’, evidenciando así una situación de violencia.

Alicia Delgado y Abencia Meza se conocieron en 1999 debido a su trabajo en el medio artístico.

El cadáver de la víctima demostraba que ella había sido apuñalada y estrangulada en la habitación de su departamento. Según la necropsia, tenía dos heridas cortantes en el cuello y otra debajo de la oreja izquierda. También un surco y elemento constrictor alrededor del cuello, al parecer producido por la correa de cuero negro.

También presentaba hematomas violáceas y excoriación lineal en la región lateral derecha del cuello y otro dos en el tórax. Además, se registró una herida punzante en el hemotórax y tres heridas punzo corto penetrantes en la región dorsal. Algunas de ellas se las hicieron después de muerta. Alicia intentó defenderse sin éxito, pero logró arañar a su victimario y dejar restos de su piel entre sus uñas, algo que fue determinante para dar con la identidad de su asesino.

Luego de todo un proceso legal, Abencia Meza fue encarcelada el 7 de febrero de 2012 tomando en cuenta la versión de Pedro Mamanchura, quien reveló que recibió dinero por parte de la cantante folclórica para asesinar a su colega. Sin embargo, luego habría desmentido su propio testimonio.

A 15 años del controvertido caso, la artista vernacular recordada por temas como ‘Tomo para Olvidar’ y ‘Mi Mala Cabeza’, nunca admitió su culpa y sigue asegurando que no tuvo que ver en el crimen.

Caso Abencia Meza y Alicia Delgado

La mató por celos

El tribunal falló que Meza cometió el homicidio calificado como autora intelectual en agravio de Delgado porque pagó S/.2 mil a Mamanchura –chofer de su expareja– para que la asesinara, y este perpetró el crimen con “crueldad, ferocidad y alevosía”.

El tribunal concluyó que la artista peruana actuó cegada por los celos ya que Alicia Delgado había empezado una relación con el arpista Miguel Salas. Además, se señaló, temía que Delgado difundiera en los medios la información que guardaba sobre ella. Es decir, los mensajes de texto que Meza se enviaba con otras mujeres, así como un expediente sobre un antiguo proceso judicial. Se comprobó, también, la conducta violenta y agresiva de Meza, como consta en sus antecedentes policiales.

¿Quién es Pedro Mamanchura?

Pedro César Mamanchura Antúnez era, al momento del cometer el asesinato, chofer de Alicia Delgado y llevaba solo diez días trabajando para la artista. No obstante, antes de laborar para ella, fue trabajador de Abencia, por lo que se cree que consiguió su nuevo trabajo con la finalidad de informar sobre sus movimientos a Meza.

La justicia determinó que fue la persona que mató a la cantautora y fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Delgado Hilario en 2012. La Corte Suprema de Justicia determinó que pague la suma de S/ 250.000 en favor de los herederos de la fallecida cantante folclórica.

El hombre permanece en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro.

No se arrepiente de su historia con Alicia Delgado

En una entrevista que concedió para Día D el pasado 26 de febrero de 2023, la intérprete declaró desde el penal de Santa Mónica, que no se arrepentía de su cercanía con Delgado.

“Alicia para mí fue, es y será una gran mujer. Incomparable como artista, como pareja, si hoy me ponen frente a Alicia, créeme, me pusiera de rodillas y la conquistaría. No habrá otra persona como ella. Triste y dolorosa fue su partida, pero conmigo siempre vive ella”, dijo para el dominical.

“Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia le maté en vida porque le jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja. Cometí muchos errores y estoy totalmente arrepentida. Jamás mandé a matar a Alicia, jamás”, agregó.

A pesar de sus recientes pedidos por un indulto aún no se tienen novedades con respecto a su condena que terminaría el 22 de marzo del 2041. Recordemos que la artista fue sentenciada a 30 años de cárcel por la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

A comienzos de 2023, Abencia Meza pidió a Dina Boluarte ser indultada por el crimen de Alicia Delgado. (Foto: GEC)

