Abencia Meza sobre Alicia Delgado: "Nos agredimos, pero no atenté contra su vida"

Desde el penal donde cumple condena por la muerte de Alicia Delgado, Abencia Meza reveló inéditos detalles sobre su relación con la fallecida cantante.

La 'Reina de las parranditas' reafirmó su inocencia y aseguró que jamás atentó contra la vida de la ‘Princesa del Folklore’, aunque admitió que ambas tuvieron peleas físicas.

"Tuvimos peleas como todo ser humano, como toda pareja. En mi vida lo que he aprendido es a no mentir, no lo hice antes, no lo hago ahora, ni lo haré mañana, así que físicamente nos agredimos, pero jamás atenté contra su vida”, declaró Meza a Trome.

Asimismo, la cantante enfatizó que, a pesar de las dificultades de la prisión, su conciencia está "tranquila" porque está convencida de su inocencia.

“Sé que la gente tiene derecho a tener sus ideas, pero yo duermo tranquila con mi conciencia porque nunca he hecho nada malo y jamás atenté contra la vida de la señora (Alicia Delgado). Han pasado los años y la vida no es fácil en este lugar, la distancia de tu familia es dura”, indicó.

