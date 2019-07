Abencia Meza desde la cárcel: "He dicho y diré que soy inocente de lo que se me acusa" [VIDEO]

La hermana de Alicia Delgado, la cantante que apareció asesinada hace 10 años, exigió justicia para su familiar tras declararse la nulidad de la sentencia en contra de Abencia Meza.

"Parece que hubiera pasado medio año, un año, son diez años. Es doloroso, indignante que mi hermana hasta el día de hoy no encuentre justicia. Que digan que va a salir libre (Abencia Meza), que la van a absolver. Lo único que quiero es que mi hermana descanse tranquila", precisó Clarisa Delgado.

Clarisa Delgado, hermana de Alicia. (Captura) Clarisa Delgado, hermana de Alicia. (Captura)





"SOY INOCENTE"

Hace dos meses, el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia en contra de Abencia Meza, que establecía la pena de 30 años de prisión tras ser considerada "instigadora" del delito de homicidio calificado en agravio de su expareja sentimental.

Luego de conocer la determinación a su favor, Abencia Meza manifestó en una carta que siempre supo que era inocente.

"Gracias a Dios por darme una luz en mi vida. He dicho y diré que soy inocente de lo que se me acusaba. Han pasado 9 años y por fin el Tribunal Constitucional dio el fallo. Los magistrados analizaron y encontraron lo injusta que fue mi condena. Me alivió, pero aún sigo en una angustia, hoy sigo presa", señaló Meza.

Para la conocida folclórica, el haber sido condenada a prisión obedeció a su orientación sexual.

"Señores jueces, piensen que soy su hija o tal vez su madre que sufre el día a día detrás de estas frías paredes clamando justicia, gritando mi inocencia. Sé que el eco de mi ser se hará escuchar y ustedes entenderán que es injusto condenar a un inocente solo por la presión mediática o tal vez por la homofobia. No es pecado ser homosexual", precisó.

CRIMEN DE ALICIA DELGADO



El 25 de junio del 2009, Alicia Delgado apareció muerta en su departamento. Pedro Mamanchura, autor material del crimen de la cantante, acusó a Meza Luna de planificar el asesinato de su expareja. Por ello, en 2012 fueron condenados a 30 años de prisión.

Un estremecedor video difundido por el programa 'Domingo al día', en 2011, dio cuenta de Alicia Delgado responsabilizando de su muerte a Abencia Meza. Las imágenes se grabaron cinco días antes de su asesinato.

