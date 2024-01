Indignado. Abel Lobatón reapareció en medio del escándalo entre Melissa Klug y Jesús Barco luego de anunciar el fin de su romance tras casi cuatro años de relación, y pese a que ya se habían comprometido en matrimonio.

Como se recuerda, la ‘Blanca de Chucuito’ emitió un comunicado responsabilizando al futbolista por la ruptura y dijo que en todo momento ella intentó salvar su relación sin éxito.

Melissa Klug recordó que viajó a Estados Unidos para priorizar su embarazo y tener un parto seguro, confiando que su relación con el pelotero seguía estable, pero esto no habría sido así.

Ante ello, el papá de Samahara Lobatón no dudó en pronunciarse y mandar un dardo a Jesús Barco. “Lo único que puedo decir es que está mal porque tú no puedes engañar a la persona que dices amar y después cada uno es libre de tomar sus propias decisiones”, dijo Lobatón en su cuenta de Instagram.

Abel Lobatón envió tremendo dardo a Jesús Barco tras separación de Melissa Klug

Finalmente, el futbolista pidió que no lo involucren al rompimiento de su expareja y Barco. “Todo el mundo me llama y me pregunta qué opino, qué pienso de lo que ha pasado con el ampay. Qué opino, qué pienso, que es lo que ha pasado con esa separación, ¡yo no tengo nada que ver! ¿A mí por qué me llaman? ¿Por qué me preguntan? ¡Por favor! Yo no tengo nada que decir. Gracias”, indicó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

¡Escándalo en el Congreso! Rosselli Amuruz, en el centro de la polémica por su REPENTINO ROMANCE