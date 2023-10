Con el corazón hecho pedazos. Abel Lobatón estuvo junto a su hija Samahara en el programa ‘América Hoy’, donde hablaron sobre diversos temas, entre ellos sobre las exrelaciones del exfutbolista. Ante ello, la expareja de Melissa Klug confesó que su última pareja lo terminó luego de bailar con Janet Barboza .

Como se recuerda, Abel puso nerviosa a Janet Barboza tras sacarla a bailar. Todo sucedió cuando el exfutbolista estaba recalcando que no solo el físico es importante para conquistar a una mujer. En ese momento, quiso demostrar sus dotes en el baile y se acercó a la conductora, a quien pegó a su cuerpo y la agarró de la cintura.

Esta acción hizo que la popular ‘Retoquitos’ se sonroje y haga una confesión. “Lo que ha causado Abel Lobatón esta mañana... Hace mucho que un hombre no me agarraba la cintura. Me ha sorprendido. Hace como 1 año que no tengo un hombre tan cerca y me ha puesto nerviosa”, expresó la presentadora.

Todo empezó cuando la conductora le consultó a Samahara Lobatón sobre el tipo de relación que lleva con las parejas de su padre. “No te lo recomiendo. No me acuerdo ni cuál ha sido la última”, dijo la ex de Youna, causando las risas de todos los presentes.

La exchica reality insinuó que su padre estuvo con muchas mujeres. “El número de mi edad, duplicado”, expresó.





Ante ello, el exfutbolista intervino en la conversación para confesar que su última pareja lo terminó luego de bailar con Janet Barboza. “Después que bailar con usted se acabó el amor”, indicó.

“Me bloquearon, me botaron. Me dijeron: ‘anda agárrala la cintura, ella se pone roja cuando te mira’”, agregó el papá de Samahara.

