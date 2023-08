Sale en defensa de su hija. El exfutbolista, Abel Lobatón, se pronunció luego de escuchar los fuertes calificativos que le puso Jonathan Horna, más conocido como Youna, a Samahara Lobatón.

El exjugador señaló que las cosas no se dicen por teléfono, por lo que iría a buscar a Youna a Estados Unidos: “Yo creo que lo más importante es coger un avión y hablar personalmente por teléfono, porque el teléfono aguanta todo (...) Si yo lo llamo, el me puede colgar por teléfono, en cambio si me tiene frente a frente ahí veremos. Vamos a hablar de hombre a hombre”, explicó durante su participación en ‘América Hoy’.

También comentó que ya ha conversado con su hija. Él le ha recomendado pensar cada palabra que dirá porque al final, lo más importante es la imagen que su pequeña Xiana tendrá de ella.

“Porque las cosas se arreglan cara a cara”, agregó la expareja de Melisa Klug.

¿QUÉ LE DIJO YOUNA A SAMAHARA?

En la última edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’ se difundió los audios en los que Youna insulta con calificativos de grueso calibre a la influencer, y la acusa de no permitirle ver a su hija.

“El daño que te hicieron tus padres quieres hacérselo a mi hija” y “Oe qué haces viendo mis historias. Tarada de mier.... ¿Qué le voy a contestar a mi hija a las 3 de la mañana cuando estoy borracho, estoy chupando, estoy con mujeres?”, se oye en el audio que deja mal parado a Youna.

