La película de 'Breaking Bad' debe ser protagonizada por Jesse Pinkman, según Aaron Paul

Aaron Paul se pronunció sobre el rodaje de la película de ' Breaking Bad '. Durante el Festival de Cine de Sun Valley, el actor señaló que aún no sabe nada sobre el filme; sin embargo, aclaró que está dispuesto a participar y volver a encarnar a Jesse Pinkman.

"No he escuchado nada de la película, pero claro que me encantaría volver a participar", aseveró.

Pese a que señaló no saber nada sobre la película, esto podría ser una estrategia de los productores para disipar a los fanáticos, ya que todo hace indicar que están iniciándose las acciones del rodaje del filme.

Asimismo, Paul señaló que, de realizarse la película, esta debería ser protagonizada por su personaje, pues Walter White (Bryan Cranston) muere al final de la última temporada de la serie.

"Si no viste la serie, bueno, al final Walter White muere. Así que tiene que ser protagonizada por Jesse Pinkman", precisó.

