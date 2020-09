El reconocido productor musical, Sergio George aseguró que Yahaira Plasencia se desenvuelve mejor en el género urbano por eso en su nuevo tema musical dos artistas reconocidos del rubro la acompañarán, desechando así la posibilidad de que sea Marc Anthony como se especuló.

“No es con Marc Anthony sino que coincidió la grabación de Marc Anthony con un artista urbano global, ellos están haciendo algo juntos. A la misma vez en Miami estoy mezclando lo de Yahaira pero no tiene uno que ver con el otro”, aclaró Sergio George para las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, el nuevo tema de Yahaira Plasencia será también algo grande y novedoso como lo explicó el productor musical.

“Será más urbano, me fui por ahí. Me atrevería a decir que es hasta más urbano y seguramente al salsero de la banda puede que le choque. Creo que le queda mejor a Yahaira el sonido urbano y creo que se puede vender mucho más fácil ella. Con ese look que tiene, el baile y toda la sensualidad… Ahora la estoy empujando un poco más a lo urbano”, señaló el productor.

Sergio anunció que el nuevo tema de Yahaira vería la luz entre fines de octubre o principios de noviembre, todo dependerá del videoclip debido a que la salsera tendrá que viajar a Estados Unidos para grabarlo.

Sergio George se pronuncia tras rumores de una colaboración entre Marc Anthony y Yahaira Plasencia