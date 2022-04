Con la frente en alto y dejando atrás el pasado. Así apareció Érika Villalobos en un evento público en medio del escándalo por infidelidad por el ampay de su aún esposo Aldo Miyashiro y su exreportera Fiorella Retiz. La reconocida y querida artista se presentó en una ceremonia hecha por los 25 años de la Asociación Cultural Preludio.

Villalobos habría decidido voltear la página, continuar con su vida y seguir creciendo en el aspecto profesional, pues decidió asistir al evento en compañía de sus hijos. Ella compartió con grandes amigos, entre ellos, la también actriz Denisse Dibos, Marco Zunino, Diego Bertie, Paul Martin, Bruno Odar, Evelyn Ortiz, Roxana Fernández Maldonado, entre otros artistas peruanos.

En un clip difundido, se aprecia a la exintegrante de ‘Torbellino’ cantar a todo pulmón uno de los temas de su obra ‘Todos vuelve, un musical para el reencuentro’, se trata de ‘Este amor es pasado’, una canción que parecería contar lo que está viviendo actualmente tras la traición del padre de sus hijos.

La actriz demostró que todavía conserva su armoniosa voz cantando una melancólica canción que es parte de uno de los temas de la obra en la que participa: “Algo que nunca fue se me ha perdido, mi corazón no estaba enamorado. Este amor es pasado o es futuro. Algo me falta que antes no faltaba. No puedo extrañar lo que no había”, es el párrafo que entona mientras el público la escucha con atención.

TROME | “Este amor es pasado”: Érika Villalobos se luce cantando y recibe el apoyo de sus amigos actores

Miyashiro anuncia fin de su matrimonio

Aldo Miyashiro anunció el fin de su matrimonio de 17 años con la madre de sus hijas, Érika Villalobos, luego de que sea ampayado por las cámaras de Magaly TV La Firme besándose con su exreportera Fiorella Retiz.

La infidelidad cometida por Miyashiro y que fue puesta en evidencia en el programa de Magaly Medina terminó así con la relación entre ambos, pese a que el conductor pidió perdón públicamente a la actriz.

El conductor de “La Banda del Chino asumió la culpa y la responsabilidad del acto y descartó los rumores sobre un alejamiento con su esposa previo al ampay con Fiorella Retiz.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti lanzó unas polémicas declaraciones respecto al caso de infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz en el programa 'América Hoy'. La exvedette dejó en claro que cada persona es consiente de la pareja que elige, "Cuando estás en una relación, tú sabes con quién te estás metiendo" exclamó la actriz. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/noticias/