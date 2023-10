A ritmo de una bachata, Milett Figueroa y Martín Salwe protagonizaron una nueva coreografía en ‘Bailando 2023′. Sin embargo, a los jurados y, en general, a la audiencia entera no les gustó mucho, pues consideraron que el baile fue muy básico. Entérate en esta nota qué pasó.

Para empezar, la peruana deslumbró con un traje rojo al lado del conductor argentino, quienes bailaron alrededor de un minuto y medio la canción ‘Eres mía’ de Romeo Santos.

Cuando llegó la hora de la calificación, los cuatro jurados coincidieron en que la coreografía quedó muy chica para ambos bailarines, ya que no se apreció ni el paso básico de este género.

Uno de ellos, Ángel Brito, señaló que el principal problema de la presentación fue Salwe, quien estuvo ‘tieso’ todo el tiempo: “Milett, te lucís mucho, sabes vender, comunicarte con la cámara, resolviste todos los obstáculos, pero el mayor lo tenés al lado, se llama Martín Salwe que la verdad hoy no gustó nada, duro”, criticó.

Las otras dos jurados sostuvieron que, en líneas generales, estuvo bien, aunque faltó explotar el talento mucho más. Ambas les pusieron 3 y 7 en la calificación.

No obstante, quien se encargó de la nota más dura fue Marcelo Polino, el cual no dudó en expresar su disgusto y en ponerles 0: “la verdad no me gustó, ustedes son como la pareja sexy de este certamen, (pero) les faltó cercanía, más sensualidad . [...] Un disgusto, yo esperaba mucho más”, arremetió.

Al respecto, la modelo aceptó con tranquilidad la nota señalando que no la representa, mientras que Salwe coincidió en aceptar, pero atribuyó su bajo rendimiento a lo que está sucediendo entre Israel y Hamás. Contó que tiene varios amigos y familiares involucrados en el conflicto.





