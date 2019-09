Por: Samantha Aguilar

La década del 90, siempre será recordada como la época de mayor presencia de cantantes y grupos mexicanos en nuestro país. Perú, era el lugar donde las estrellas aztecas siempre eran bien acogidas y recibidas. Especialmente, ‘Magneto’, un grupo de agraciados jóvenes que apenas alcanzaban la mayoría de edad y que irrumpió en la escena local al ritmo de canciones pegajosas y bailes frenéticos.

Alan Ibarra, era la cara de ‘Magneto’, recordado como el chico de los shorts, el cabello ondulado y la sonrisa inmensa. A sus cuarenta y seis años, recuerda su paso por el grupo, con el que volverá al país este 11 de octubre en el 90’s Pop Tour.

“En ese tiempo Perú vivía un cambio de gobierno muy importante, pero a su vez había mucha apertura a artistas extranjeros. Para nosotros era algo increíble ver que afuera del hotel habían más de 500 personas cantando nuestras canciones toda la noche. Era complicado atenderlas y al mismo tiempo dormir. ¿Sabes? Yo siento que una parte de mi corazón es peruano, porque fue el país donde nuestra carrera reventó”, comenta Alan.

El cantante mexicano recuerda que cuando regresaban a su país, llegaban cargados de regalos y ropa que las fanáticas les obsequiaban. “Mi mamá aún conserva todos esos detalles y las publicaciones donde salíamos. Tiene una habitación llena de recuerdos”, asegura.

A casi treinta años de la existencia de ‘Magneto’, Alan considera que los temas del grupo se han mantenido en el tiempo, porque la gente sigue identificándose con estos.

“No existe una boda o un antro (discoteca), donde no sea nuestra la noche. Hay muchos fans que me dicen, 'yo me enamoré con ‘La puerta del colegio’' o 'me casé con ‘Para siempre’'. Es bonito volverte parte de la vida de las personas, sin duda creo que los noventa fueron una época mágica e histórica de la música”, declara.

¿Los shorts? “A los ensayos yo iba con bermudas, era cosa del azar, pero el manager se dio cuenta. Así es que me dijo: 'Tú vas a hacer el chico de las bermudas'. Al día siguiente me compró una tonelada de shorts. Y bueno me quedé como el chico romántico de las bermudas”, recuerda con gracia.

-Los videos hechos en Perú . ​‘Para siempre’, ‘Obsesionado’ y ‘40 grados’ fueron grabados en el Perú, en las playas y el distrito de Barranco. “Hacer los videos en Lima, nos permitió tener una conexión muy poderosa con nuestro público peruano, con el que hasta la fecha vivimos un embrujo. Recuerdo que todo lo grabamos en un día en un muelle que tenía un restaurante precioso, llamado ‘Rosa Náutica’, uno de mis lugares favoritos para cenar”, finaliza.

DATO: Magnet, OV7, Mercurio y The Sacados serán parte del espectáculo ’90′s Pop Tour’ que se realizará el 11 de octubre en la Explanada de la Universidad Agraria de La Molina.