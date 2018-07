Pedro Suárez Vértiz y Eva Ayllón protagonizaron una tensa discusión en vivo tras un comentario que lanzó el músico durante su participación como jurado en el programa ' Los 4 finalistas ', de Latina.

¿Qué pasó? El intérprete de 'Un vino, una cerveza' recomendó a un participante variar de género musical (música criolla), de lo contrario solo encontraría trabajo en el mes de julio.

"Tienes un buen nivel en música criolla, pero es mi deber advertirte que si no varias, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras extraordinaria presentación", le dijo.

El comentario sorprendió a Eva Ayllón, quien lo encaró de inmediato: "Mira, Pedrito, ya me estás asando. Hay que fomentar nuestra música, no solamente de rock vive el Perú. Yo estoy aquí justamente para eso".

Ante esto, el rockero nacional lanzó un segundo comentario: "Eva, tú eres de catálogo y taquillera. Lo llenas todo. He visto a Alejandro Sáenz y Fito Páez agachados besándote la mano. Eres un caso único, pero a los jóvenes que cantan criollo no los tratan como a ti ¿Sí o no? ", enfatizó.