Los emprendedores peruanos tuvieron oportunidad de hacer un alto a sus labores diarias para celebrar la resiliencia y reflexionar sobre la importancia de fortalecer una comunidad de emprendimiento.

En una noche de reconocimiento al talento joven y de networking, la startup peruana Wempo hizo un recuento del gran trabajo realizado en los últimos años, y a la vez anunciaron el inicio de operaciones en los Estados Unidos. Además de hacer pública la convocatoria a 2 mil becas dirigidas a estudiantes de etapa escolar, docentes y comunidad migrante en el Perú.

Estos anuncios los dio a conocer Carla Muñiz de los Ríos, CEO y fundadora de Wempo, considerada una de las startups más importantes de América Latina, y que en los últimos años ha liderado la transformación digital de la educación en la región. “Si bien las brechas siguen siendo grandes, tanto en vocación innovadora para la enseñanza, como en la falta de oportunidades laborales por, precisamente, la carencia de habilidades que le permitan a ese joven que se encuentra estancado, sin opciones de estudiar o trabajar. Por eso en Wempo vamos a consolidar esfuerzos, tanto de instituciones públicas como empresa privada y la academia, a fin de empoderar a la gente y buscar una mejor estadística en rendimiento educativo, en capacidad emprendedora y en aprovechamiento de oportunidades de desarrollo de vida sostenible”, comenta Muñiz de los Ríos.

Cabe señalar que Wempo, en pocos años de creada, viene liderando la innovación educativa en la región, con un modelo de triple impacto cuyo propósito es reducir brechas educativas y empoderar a mujeres, jóvenes, docentes y migrantes garantizando mejores oportunidades y condiciones de vida para todos. Hoy en día ha empoderado a más de 8 mil jóvenes, 26 mil docentes en toda América Latina y a más de mil 600 migrantes, a través de programas de capacitación gratuita en su gran mayoría, mientras que las que se realizan con bajo costo, tienen una funcionalidad social para la zona.

“Quiero también compartir con ustedes el impacto y logros de Wempo que, si bien no ha sido un camino fácil, lo hemos logrado gracias al valor compartido entre muchas organizaciones de Perú, Latinoamérica y EE.UU. que apuestan por el cierre de brechas en educación y oportunidades laborales para los más jóvenes”, dijo Carla Muñiz de los Ríos, CEO de Wempo.

Cabe señalar que el evento organizado por Wempo contó con la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, quien resaltó la alta capacidad de resiliencia de los emprendedores peruanos.

“Se reconoce la actividad privada como motor de la economía, por el eso gobierno promueve su desarrollo. Hasta antes de la pandemia teníamos los mejores indicadores económicos en la región, sin embargo, la pandemia nos llevó a una recesión en inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno. El 2023 es un reto muy grande para todo el mundo y tenemos grandes retos en nuestra capacidad exportadora y la activación del aparato turístico. Es un escenario complicado, pero vamos por muy buen camino”, comentó Mathews.

Finalmente, Carla Muñiz de los Ríos anunció una próxima dotación de 2 mil becas auspiciadas por Wempo y la Continental University of Florida. “Mil becas son para jóvenes del ciclo de Edu Webinars, para el desarrollo de habilidades blandas, habilidades de emprendimiento y oportunidades para estudiar en el extranjero sin tener que saber inglés. También, se entregarán mil becas para docentes, a través del ciclo de Edu Webinars podrán desarrollar estrategias para la innovación en educación, habilidades directivas para centros educativos innovadores, Design Thinking para la educación, neurociencia, bootcamp de innovación, Scrum, Lean, Canvas, entre otras herramientas”, detalló Carla Muñiz de los Ríos. “Creo que algo que he aprendido en estos años es que nosotros, como peruanos, tenemos la gran fortaleza de tener muchas cosas en común como latinos, nos une el idioma, y eso nos da una gran potencialidad para expandirnos a otros países, pero también a pesar de que es un reto, también tenemos mucho que ofrecer a Norteamérica y Europa”, dijo Muñiz de los Ríos.

Para conocer más de Wempo, puede visitar: http://wempo-peru.org/