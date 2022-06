Hasta el 2022 se han logrado 18 unicornios en Latinoamérica. Lo que separa a estas Startups valuadas en más US$ 1,000 millones cada una, de las empresas convencionales, es su capacidad para innovar. Son organizaciones propensas a crecer rápidamente e internacionalizarse; y como estas, hay muchas Startups en LATAM, que van en ese camino. En un mercado más competitivo, innovar permite crecer, desarrollarse y afrontar la crisis actual de mejor manera. Las empresas innovadoras a menudo, se caracterizan por el uso del pensamiento convergente y divergente para su mejor toma de decisiones.

“El pensamiento convergente se centra en llegar a una solución bien definida ante un problema dado, involucrando lógica en vez de creatividad; es como resolver problemas con una única solución; es un pensamiento más determinista y frecuentemente usado en las organizaciones convencionales, sobre todo cuando toman decisiones en base a los presupuestos. Por el contrario, el pensamiento divergente implica más creatividad para generar ideas y diferentes soluciones, ante el mismo problema; contiene una visión más global del desafío a resolver y las partes involucradas. Si bien ambos tipos de pensamiento son diferentes, los dos tienen el mismo objetivo: llegar a la mejor solución. Considerar ambas formas de pensamiento, permite mayor juicio al momento de tomar decisiones.”, señala Fabio J. Mory, Founder de New Agile Academy.

El pensamiento convergente también suele ser más utilizado por los clientes, pues supone una forma rápida de llegar a una solución, no dando lugar a la ambigüedad. También, es muy útil para situaciones o proyectos en los que debes tomar decisiones respecto a los flujos de trabajo y la planificación del mismo. Los resultados rápidos y seguros pueden funcionar al principio; este pensamiento resolutivo nos ayuda a lograr un resultado pre-establecido. No obstante, no es idóneo, usar aisladamente este tipo de pensamiento para innovar.

“Una manera de innovar es, usando el pensamiento divergente; este suele ser útil para desarrollar nuevos productos o servicios, acorde a las expectativas de los clientes potenciales, también para diseñar estrategias, diferenciarse de la competencia o incluso mejorar los procesos de los equipos. Permite adoptar una mentalidad de aprendizaje, identificar oportunidades y evaluar ideas desde diferentes perspectivas. Además, este tipo de pensamiento tiene un enfoque más holístico”, precisa Fabio J. Mory, Founder de New Agile Academy.

El pensamiento convergente y divergente puede innovar a las empresas.

Tanto el pensamiento divergente como el convergente son utilizados en Design Thinking para innovar; de hecho, unicornios y empresas como Uber, Spotify, Xiaomi o SpaceX reconocen que parte de su éxito se debe a esta metodología.

En el actual contexto, en donde convivimos con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad (entorno VICA). La aplicación de un pensamiento convergente caracterizado por su capacidad de análisis y divergente enfocado en buscar soluciones desde diferentes enfoques (sobre todo centrados en los usuarios). Se vuelven indispensables para las empresas al momento de buscar nuevas soluciones e innovar; abriendo una gran oportunidad de crecimiento y escalabilidad para los profesionales que dominen ambos tipos de pensamiento en su toma de decisiones.

VIDEO RECOMENDADO

PEDRO CASTILLO cumple los deseos de VLADIMIR CERRÓN Desde Cusco PEDRO CASTILLO buscará en las próximas elecciones regionales REFERÉNDUM para CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. Conversamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Analizamos la propuesta del presidente con el constitucionalista Carlos Hakansson. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.