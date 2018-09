Emprender en el Perú , por difícil que muchas veces sea, es algo que miles de personas persiguen a lo largo de su vida. El deseo de ser “el jefe” embarga a más de uno y ya no es exclusivo de las personas con vasta experiencia en el mercado laboral o mayores.

Hay una nueva generación, ansiosa de llevar el título de emprendedor, se trata de los millennials , pero ¿qué es lo que persiguen cuando emprenden? ¿Prestigio? ¿Estabilidad económica? ¿Independencia?

Conversamos con Francisco Marcelo, CEO & Founder de THEMMA, consultora especializada en innovación a través del emprendimiento. THEMMA ha realizado un sondeo que se ha enfocado en el ecosistema de emprendimiento para millennials peruanos y los hallazgos son, sin duda, interesantes.

Francisco Marcelo, CEO & Founder de THEMMA

El estudio que han realizado señala que 64% de los emprendedores millennials son mujeres, ¿se ha logrado identificar el porqué hay una mayor participación de estas?

- Hay un componente mayoritario de mujeres que de hombres que quieren emprender y esto se basa en la capacidad que tienen las mujeres de administrar y contactar gente en el tema comercial. Entonces, en base a los estudios que hemos realizado creemos que para las mujeres es más fácil y más llevadero, me refiero a tomar la decisión de emprender.

¿Cuál es el principal error que pueden cometer los emprendedores millennials al momento de iniciar su negocio?

- Hemos detectado que cuando este grupo sale a emprender lo hace sin haber validado su modelo de negocio y esto es lo primero que deben hacer porque al fin y al cabo una empresa no necesita un cliente ni dos ni tres, sino una gran cantidad para mantener los flujos y pagar las cuentas. Eso justamente es lo que THEMMA realiza, generamos espacios en los que buscamos emprendedores que ya tienen experiencia y tienen modelos de negocios exitosos para que compartan con aquellos que recién empiezan.

El 48.3% de los millennials que han encuestado opina que el mayor reto que enfrenta el emprendedor peruano es la falta de financiamiento, ¿hay cierto sesgo cuando un millennial busca fondos en el sector financiero, sobre todo por la edad?

- Si bien los millennials tienen un entorno más favorable, con el tema del Internet, la educación autodidacta y las ganas de emprender, el mundo de los negocios sigue siendo igual de duro y nunca va dejar de serlo. Ahí es cuando toda esta proactividad y buena voluntad choca con una gran pared que es la venta y el manejo con clientes, la planificación financiera y otras cosas que son más. Los emprendedores jóvenes tienen claro que deben tener una buena ética con sus proveedores, clientes, etc.

Pero sí, por un lado hay cautela de parte del sistema financiero en cuanto a financiamiento para millennials pero por otro, el sistema crediticio debe seguir innovando. De hecho hay modelos mezclados, privados más estatales que dan subsidios o préstamos para ideas de negocio o banca especializada que brinda créditos más flexibles.

¿Qué es lo que busca el emprendedor millennial? ¿Independencia económica? ¿Prestigio? ¿Poder?

-Hay mucho factor moda ahora en el emprendimiento, si se observa ahora los modelos a seguir en la sociedad se encuentra que los cinco más relevantes están relacionados a tecnología, la gente admira a estas personas y quieren imitarlos.

El emprendimiento va por un tema de autorrealización y demostración, también por un tema psicológico de ‘yo puedo hacerlo, yo puedo acercarme hacia esas personas que admiro’, ese factor psicológico de todas maneras está, pero si bien el emprendimiento es una actitud, no solo debería ser eso sino también una convicción de 'qué quiero hacer con ese emprendimiento'. Puede ser un emprendimiento para que la persona se sienta realizada personalmente, para que sea la principal fuente de ingreso, quizás para ayudar a la sociedad o al medio ambiente. Si el objetivo final del emprendedor no queda claro, los esfuerzos se diluyen porque no saben hacia dónde canalizar los esfuerzos.

¿Por qué los millennials optan por emprender en grupo y no en solitario como señala la encuesta que han realizado?

- En esta generación el sentido de pertenencia es muy importante, entonces ‘el estamos’ sobre ‘el estoy’ tiene un peso mayor; en ‘el vamos’ con ‘el voy’, el primero gana, justamente porque esta generación de alguna manera ha vivido la explosión de información que ha tenido el Internet y quiere sentirse acompañado; esta compañía natural la encuentra en su entorno cercano, que muchas veces es donde encuentra el financiamiento, el socio o encuentra en quién confiar. Ojo, esos a veces funciona muy bien pero también están los casos que no y todo sale mal.

DATO

- THEMMA lanzará este sábado 22 de setiembre en el Auditorio Price Waterhouse Coopers (Av. Santo Toribio 143, San Isidro) — desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.—la segunda edición del taller de emprendimiento "Creer para emprender", donde mostrarán mediante 12 charlas y 3 paneles de discusión, cómo una idea logra concretarse en un emprendimiento.