Emprender no es tarea fácil, ya que siempre existen factores externos como el miedo a fallar, no contar con dinero suficiente o no saber sobre qué podrías emprender. Sin embargo, a pesar de que existan estos temores, los peruanos han salido adelante, especialmente los jóvenes.

“Los peruanos somos emprendedores. Solo en el 2022, el 54% de los peruanos ha iniciado un negocio propio y el 36% estaba considerando hacerlo, según Ipsos Global. Por ese motivo, es importante fomentar el emprendedurismo no solo desde una etapa de educación superior, sino desde las bases para que los estudiantes desarrollen habilidades que los hagan más competitivos en el mercado laboral”, comentó Angélica Vargas, responsable del Centro de Innovación de Tecsup.

En ese sentido, la ejecutiva brinda tres recomendaciones para que más jóvenes potencien su emprendedurismo mientras estudian:

Organización de concursos: Es necesario que se generen más torneos, retos y concursos que busquen resolver problemas de las diferentes industrias o de la sociedad. De esta manera, se puede motivar a los estudiantes a crear soluciones innovadoras y contribuir a convertir sus ideas y proyectos con alto potencial, en emprendimientos tangibles con un impacto real y sostenible. En especial tomando en cuenta la Agenda 2030, los jóvenes pueden diseñar y lograr emprendimientos de triple impacto.

Es necesario que se generen más torneos, retos y concursos que busquen resolver problemas de las diferentes industrias o de la sociedad. De esta manera, se puede motivar a los estudiantes a crear soluciones innovadoras y contribuir a convertir sus ideas y proyectos con alto potencial, en emprendimientos tangibles con un impacto real y sostenible. En especial tomando en cuenta la Agenda 2030, los jóvenes pueden diseñar y lograr emprendimientos de triple impacto. Generar alianzas para aumentar el networking : Para continuar en el camino del emprendimiento, además de definir las metas, es vital trabajar una red de contactos y fortalecer relaciones con socios, aliados y potenciales financistas. Por ese motivo, generar espacios donde los estudiantes puedan compartir sus ideas con potenciales inversores o socios es fundamental para prepararlos y puedan emprender sus propios proyectos.

: Para continuar en el camino del emprendimiento, además de definir las metas, es vital trabajar una red de contactos y fortalecer relaciones con socios, aliados y potenciales financistas. Por ese motivo, generar espacios donde los estudiantes puedan compartir sus ideas con potenciales inversores o socios es fundamental para prepararlos y puedan emprender sus propios proyectos. Fortalecer habilidades blandas: Más allá de la motivación y de los planes a futuro que pueda tener cualquier emprendedor, es indispensable no solo los conocimientos técnicos, sino las habilidades blandas para un liderazgo idóneo dentro y fuera de su negocio. Competencias como el autoaprendizaje, automotivación, inteligencia emocional, entre otras, le permitirán al estudiante contar con herramientas clave para hacer frente a los diferentes retos que se puedan presentar en el mercado.

Estudiantes.

Con la finalidad de continuar potenciando el espíritu emprendedor de sus estudiantes y de la comunidad en general, el Centro de Innovación de Tecsup está próximo a lanzar su nuevo podcast “Innovation Bits”, un espacio donde podrán conocer más sobre el ecosistema emprendedor, experiencias y soluciones innovadoras, casos de éxito, concursos y más. Para contar con mayor detalles, puedes entrar a su fanpage de Facebook.