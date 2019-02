Emprendendor21: Garabato, el café también impone una moda al vestir

Mientras preparaba exquisitos cafés, Mauricio Rodríguezpensaba en todas las oportunidades que podía dar el café peruano.

El campeón nacional de barismo 2017 hacía garabatos como jugando pero estos dibujos iban en serio. Inspirado en las fotos que veía en Instagram o en eventos relacionados al barismo en el mundo; entre capuccinos y bebidas de autor, Mauricio -de 29 años- fue gestando lo que sería Garabato, una empresa con proyección internacional que tiene en el mercado mandiles, camisetas, gorras, mochilas y bolsas para baristas o amantes del café, conocidos como ‘coffeelovers’.

“Nace por un gusto mío, en verdad. Seguía a baristas del mundo y me impresionó su manera de vestir”, cuenta Mauricio, quien nació en Apurímac y ha pasado por diversas cafeterías de la ciudad.

Aprovechando el taller de confecciones que tenía con sus hermanos, el barista lanzó Garabato. Al comienzo, de manera tímida. Luego, los propios baristas y el público empezaron a solicitar las prendas.

Mauricio brinda asesorías a cafeterías, y aprovecha estas ocasiones para llegar a nuevos clientes. Próximamente, presentará camisas. En el poco tiempo, ha mejorado la calidad, los diseños -cada vez más trabajados, y los detalles que acompañan el producto.

“Trabajamos a pedido. Los mandiles, por ejemplo, son personalizados”, comenta. La cafeterías solicitan sus logos y características peculiares.

El joven que nos representó en Amsterdam en el 2018 usa algodón pyma y lona. Y hoy mira el mundo para colocar sus prendas.

CASO + ÉXITO / Mauricio Rodríguez, fundador de Garabato



¿Cómo ha mejorado Garabato en este último año?



Si bien no tenemos competencia, lo que buscamos es entregar al mercado mandiles A1, con materiales de alta calidad. En 2017 nos consolidamos y hoy buscamos llevar al mundo estas prendas de algodón peruano, y mostrar que tenemos además de un estupendo café, talento creativo en el rubro del vestir. Los mandiles tienen las características para cargar lapiceros, cucharas de cata, comandas y la correas se regulan.



¿Cuántas personas forman parte de la empresa?



Somos tres, yo me encargo de los diseños y de vender. Mis hermanos me apoyan.



¿Crees que hay un mercado potencial para una empresa así?



Igual que el café, todo puede ser grande. En el Perú, el consumo del café era muy bajo, y ahora esto ha comenzado a cambiar, así que yo veo un buen mercado. Abastecemos a la mayoría de cafeterías del Perú, y hemos colocado mandiles para Promperú y la Central de Café y Cacao, Expo Café, y más.



¿Tú eres la imagen de la empresa?

​

Yo uso los mandiles, las mochilas, los polos… Soy el modelo (risas). Y además, gracias a las redes sociales, se ven nuestros productos, pues los mismos baristas y las cafeterías los muestran.

1 consejos para emprender | "Hay que lucha siempre por un sueño. No debemos tirar la toalla porque hay muchas oportunidades", dice Rodríguez.

​2 años a corto plazo | Garabato tiene como objetivo posicionarse en Bolivia y Brasil, dos mercados a los que ha ingresado recientemente.

3 claves para el éxito | "Hay que se perseverante, explorar nichos nuevos y entregarse con todo a lo que uno ama", señala.

DATOS:

- Para todo el Perú. Los mandiles de Garabato se han logrado colocar en las principales cafeterías del país, sobre todo en Lima, mientras que las mochilas, gorros y polos que ofrece han conquistado a los amantes del café.

-Canales de venta. Garabato comercializa sus productos por Facebook e Instagram.