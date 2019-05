Emprendedor21: Yo Voy Perú, un camino a la inclusión sobre ruedas

Con más 20 años de experiencia en el sector de transporte privado y el enorme deseo de hacer algo distinto, Edgar Rolando Halanoca Mamani decidió crear Yo Voy Perú, la primera empresa de transporte especial para personas en silla de ruedas.

"Siempre he sido transportista. En 2014, tuve un sueño sobre esto y luego empecé a buscar más información en Internet. Era algo innovador que no había visto en el país. Me llamó la atención y empecé un plan piloto", cuenta Edgar.

De acuerdo con Halanoca Mamani, Yo Voy Perú nació con el claro objetivo de abastecer la demanda nacional de personas en silla de ruedas que deseen movilizarse cómodamente.

"Fue duro empezar. Al inicio, había semanas que no teníamos ni un solo cliente. Sin embargo, no nos rendimos y seguimos adelante. Lo importante fue no decaer. Hoy, la empresa brinda servicios a diario. La idea es ofrecer facilidad de moverse a las personas que se sienten imposibilitadas de salir de sus casas", asevera orgulloso.

Basándose en sus conocimientos en mecánica y soldadura, Edgar comenzó a adaptar su primer vehículo para procurar siempre el bienestar y la comodidad de sus clientes

“Pasé casi seis meses indagando cómo mejorar la adaptación que hice. Al final de cada carrera, nos queda una satisfacción personal. Sentimos que apoyamos y ayudamos a muchas personas. Nuestra mejor publicidad es la recomendación de nuestros clientes a otros clientes potenciales. Por esta razón, hacemos un esfuerzo por brindar el mejor servicio posible", precisa el empresario



"Se puede hacer un buen plan de negocio, pero es muy diferente la teoría y la práctica. Muchas veces las cosas no salen como uno las planea. Sin embargo, esto no puede desanimarnos", agrega.



Tras más de cinco años, Edgar Halanoca desea que Yo Voy Perú continúe creciendo. El empresario tiene como meta trabajar con más unidades en la capital y luego tener filiales en las distintas provincias del país.



¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que se han enfrentado?

El mayor problema es la falta de conocimiento sobre este servicio por parte de las personas. El uso de redes sociales, la página web y la recomendación de boca a boca nos ha servido para informar a los clientes.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Empezamos recurriendo a un financiamiento propio. Ahora estamos pensando optar por un préstamo bancario, pues hemos crecido y necesitamos más unidades para cumplir con nuestros clientes.

¿Cuál es la mayor fortaleza de su emprendimiento?

Lo más resaltante de Yo Voy Perú es la puntualidad que aseguramos nuestros clientes y el alto nivel de seguridad que brindamos en el transporte.

¿En qué se inspiró para incursionar en este mercado?

​Antes no era tan común ver vehículos adaptados especialmente para el transporte de personas en silla de ruedas. Pude observar que en España e Italia estaban más desarrollados este tipo de negocios.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "Luchen por sus sueños y no se rindan. Hay que mirar siempre para adelante", señala Edgar Halanoca.

PROYECCIONES A FUTURO. Yo Voy Perú desea ser reconocida como la empresa líder en transporte especial para personas en silla de ruedas.

LO QUE SE NECESITA. Para Halanoca Mamani, es necesario ser muy serio y responsable en el servicio que se está brindando a los clientes.



DATOS:

 - ¿Quieres solicitar los servicios de Yo Voy Perú? Para ponerse en contacto puedes llamar a 983-405-421 / 985-476-100.

-Redes sociales e Internet. Yo Voy Perú cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/Discavip-1768976603331585/) y página web (http://www.yovoy.com.pe/).