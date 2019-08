Emprendedor21: Whairo Perú, el valor de amar lo nuestro

Cuando era adolescente, Juan José Cheme Fernández deseaba ser

músico, pero por cosas del destino terminó estudiando para ser

publicista y, hace diez años, emprendió una aventura con Whairo

Perú, una marca de ropa que tiene como objetivo revalorizar el

amor propio del peruano y su identidad cultural.

"Hay mucho arte en la publicidad, la única diferencia es que es más

rentable. Existen muchos publicistas que son artistas frustrados.

Trabajé agencias con empresas grandes. Siempre pensé que lo que

hacía debía ser divertido y por alguna razón no lo era. Me pregunté

si era capaz de poder tener mi propia marca y así fue como empezó

todo", confiesa.

Whairo Perú no fue el primer emprendimiento de Cheme y el

fracaso era algo continúo con lo que tenía que lidiar; sin embargo,

esto no lo desanimó. "Tuve muchos intentos antes. Pero ninguno de

mis negocios funcionaba porque no tenían un propósito. Solo

buscaba ganar dinero y ese no era el camino", asevera.

"Había una falta de cultura e identidad. Estaba esta tendencia

errónea de que lo peruano era malo y lo bueno solo era extranjero.

Por esta razón, tomé la decisión de crear una marca para que el

peruano se quiera y se ame. El éxito no son los polos o las gorras,

sino nuestro propósito", agrega.

Como muchos negocios, Whairo Perú empezó vendiendo sus

productos únicamente por Internet. "En 2009, no muchas empresas

usaban las redes sociales como canales de venta. Había

herramientas, pero no todos sabían usarlas. Solo estábamos los

locos que vendíamos cosas desde nuestras casas y mira ahora,

ahora es impensado no estar presente en el ciberespacio", precisa.

“No creía que podía vivir de esto y menos influenciar en tantas

personas Tenemos más de un millón de clientes. Cubrimos una

necesidad. La puerta estaba abierta y nadie había entrado. Nunca

pensé cuánto iba a ganar, solo quería que el peruano se ame”,

recuerda orgulloso Cheme.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "El camino el

emprendedor es solitario. Es importante creer en uno mismo", dice

Cheme.



PROYECCIONES A FUTURO. Whairo Perú desea continuar

creciendo en nuevos canales de venta, productos y estrategias

comerciales.

LO QUE SE NECESITA. Para Cheme, es imprescindible ser

disciplinado con uno mismo, mantener la perseverancia y priorizar a

creatividad.

DATO:

- Redes sociales.Whairo Perú cuenta con Facebook

(https://www.facebook.com/Whairo) e Instagram

(@whairoperu).