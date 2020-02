Christiam Megue, licenciado de la Universidad de San Marcos, siempre fue un apasionado por la rehabilitación neurológica. Al no encontrar un centro especializado en este tipo de recuperación en el país, el avezado terapeuta decidió emprender un sueño con Vita Nova.

“Desde mis primeros ciclos universitarios, la terapia neurológica me llamó muchísimo la atención. Se trataba de algo más desafiante. Me gustó mucho. No tienen idea de la satisfacción que da ver cómo un paciente logra mover siquiera un dedo. Me enfoqué en capacitarme en el extranjero y, hace seis años, nació Vita Nova”, asevera.

Según Megue, en el Perú, la mayoría de centros de terapia están especializados en la rehabilitación física para lesiones traumatológicas. Su propuesta quiso ir a otro campo.

“Me apasiona la neurorrehabilitación. Creo que aún hay mucho por hacer en esta área. A través del concepto Bobath, lo que hacemos es compensar las funciones del cerebro que fueron realizadas previamente por las regiones ahora dañadas. Esto lo logramos por intermedio de estímulos sensoriales periféricos. Sustituimos las funciones de las neuronas que murieron por las que aún existen. Una neurona puede aprender varias cosas si el estímulo es adecuado”, dice.

Con este sistema de trabajo, que se ofrece también a domicilio, Vita Nova da esperanza a pacientes con condiciones tales como el síndrome de Guillain-Barré, Parkinson, derrames cerebrales, aneurismas, entre otras.

Casi a diario, Megue aprende de la lucha de las personas con trastornos neurológicos y lesiones del sistema nervioso; incluso uno de sus pacientes se convirtió en su suegro.

“El papá de mi esposa tuvo un accidente cerebrovascular muy fuerte en el tronco encefálico. De la continuidad de vernos y la pasión que compartimos por ver a su papá mejor, nació el amor y ahora estamos juntos. Él es un campeón. Con su diagnóstico, le dieron pocos días de vida y de eso han pasado ya ocho años”, señala.

CASO+ÉXITO

Actualmente, Christiam Megue, fundador de Vita Nova, es el único representante en el Perú del concepto Bobath, la metodología más importante en neurorrehabilitación.

¿Cuál fue la dificultad más grande que ha enfrentado?

Lo más complicado ha sido romper paradigmas ya establecidos por los pacientes, por sus familiares e incluso por los mismos terapeutas que tratan irresponsablemente estas condiciones sin estar especializados.

¿Qué tipos de terapias ofrecen?

Trabajamos con tres: terapia física, para recuperar el movimiento; terapia de lenguaje, para mejorar la comprensión y expresión; y terapia ocupacional, que ayuda a insertar lo aprendido en la vida diaria de los pacientes.

Muchos pacientes tienen esperanza de recuperar sus vidas.

Eso es lo que quieren. A través de nuestras terapias, los pacientes tienen victorias que parecen pequeñas, pero que tienen un valor inimaginable, tales como cargar a su hijo recién nacido o volver a comer por sí solos.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron inicialmente?

Junto con un amigo, usé capital propio, nuestros ahorros prácticamente. Luego, yo le compré su parte. Conforme fuimos creciendo, vendí mi camioneta y tuve que recurrir a préstamos bancarios.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

“Si algo te apasiona y puedes construir un sueño con eso, no lo dejes pasar por nada del mundo. Crean en ustedes”, dice Christiam Megue.

PROYECCIONES A FUTURO

Vita Nova espera continuar posicionándose en el sector, convertirse en un referente de la neurorrehabilitación en el país y fomentar una mayor investigación.

LO QUE SE NECESITA

Para Christiam Megue, es imprescindible ser disciplinado, no desesperarse por los resultados y nunca dejar de capacitarse.

DATOS:

-Contacto. Para comunicarse con el centro de neurorrehabilitación, puede llamar al 7886892.

-Dirección y atención. Vita Nova está ubicado en la avenida San Borja Norte 829 y atiende de lunes a sábado (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)