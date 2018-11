Emprendedor21: El Turco, el cuidado que mereces

Dejarse la barba no tiene por qué ser significado de dejadez o falta de cuidado personal. El vello facial se ha convertido en parte importante de la apariencia de varios hombres, quienes no escatiman en usar los mejores productos para lucir mejor.

Bajo esta premisa, Luis Ángel Pérez Zambrano decide crear El Turco, empresa que se dedica a la venta exclusiva de artículos para el cuidado de la barba y el bigote.

Estos productos 100% naturales están hechos a base aceites naturales y fórmulas tradicionales.

“Todo empezó como un pasatiempo y después terminó convirtiéndose en un buen negocio. No existían productos así en el mercado”, señala Pérez Zambrano.

“Tener una barba es señal de compromiso. Su mantenimiento no es sencillo. Aunque no lo parezca, un hombre con barba está dispuesto a cuidar verdaderamente su aspecto físico. Definitivamente no es un símbolo de falta de aseo. Hoy en día, los artículos para barbudos están siendo muy bien recibidos y tienen bastante potencial en el mercado”, agrega el dueño de El Turco.

Para Pérez Zambrano, lo más importante es que sus clientes se sientan satisfechos con la calidad de sus productos.

“Lo más pedido son nuestros aceites naturales, los cuales ayudan al crecimiento del vello facial, hidratan la piel y dan un mejor aspecto”, resalta el emprendedor barbudo

