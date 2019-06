Emprendedor21: Singular Vodka, trigo y quinua hechos distinción

A Shirley Alencastre, administradora de profesión, y Jonathan Tourgee, ingeniero químico estadounidense, los une más que el amor. Ambos se enamoraron en el Mundial Brasil 2014 y tiempo después tomaron una decisión que siempre quisieron tomar: iniciar un negocio propio. Es así como nace Singular, un vodka peruano premium hecho a base de trigo y quinua.

“Luego de que Jonathan se instalara en el Perú, empezamos a viajar por varias regiones y quedó maravillado con la gran biodiversidad que tenemos. En EE.UU., él producía vodka artesanal en su garaje como un hobby. Aprovechando su conocimiento en la elaboración de este destilado, decidimos elaborar un vodka peruano único y premium, que era algo que no había en el mercado”, cuenta Shirley.

En uno de sus tantos viajes por el país, la pareja conoció a dos familias productoras de Cajamarca y Puno, quienes hasta ahora son sus proveedores de granos de trigo y quinua.

“Compramos un pequeño destilador y comenzamos a hacer pruebas en el techo de nuestro departamento. Nos fue difícil hacer una receta, ya que no existía un producto similar. Molemos los granos, los cocinamos, los fermentamos y finalmente los destilamos. Después de casi un año de pruebas, Singular salió al mercado a fines de julio de 2017”, precisa.

Hoy, Singular Vodka se ofrece en los mejores restaurantes de Lima y es distribuido en algunos supermercados y en licorerías especializadas.

“Hemos aprendido bastante y seguimos aprendiendo mucho. La industria de destilados es compleja y siempre hay que estar innovando”, detalla Shirley.

CASO+ÉXITO

Shirley Alencastre y Jonathan Tourgee renunciaron a sus empleos, se casaron y siguieron un sueño juntos. "No complementamos. Somos felices con Singular Vodka. A él le gusta la producción y yo veo la parte administrativa", cuenta



¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que se han enfrentado?

Lo más complicado fue ingresar al mercado de destilados, era un mundo que no conocíamos. Nos ayudó mucho dar a conocer Singular Vodka a bartender reconocidos y trabajar con un buen embajador de marca.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Desde un inicio, ambos recurrimos a un financimiento propio. Por el momento, no hemos necesitado utilizar otra forma para cubrir nuestros gastos como empresa.

Singular Vodka ha sido reconocido a nivel internacional.

Hemos ganado dos premios, una medalla de oro en el The Best of Category de vodkas internacionales en EE.UU., y una medalla de plata cuando competimos con todos los vodkas del mundo.



¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

​Las redes sociales puede convertirse en un excelente canal de venta para cualquier empresa. Facebook e Instagram son herramientas que nos ayudan a difundir nuestro producto.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "No se desanimen si los resultados no son inmediatos. Siempre habrá obstáculos , señala Shirley Alencastre.

PROYECCIONES A FUTURO. Singular Vodka desea ser internacionalizar su marca e importar su destilado premium a otros países.

LO QUE SE NECESITA. Para Shirley Alencastre, es necesario contar con capital, tener una idea innovadora y ser persistente.

DATOS:

 - Ampliando la línea. Además de Singular Vodka, los esposos Shirley y Jonathan han lanzado lanzado Gin Tourgee.

-Redes sociales. Singular Vodka cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/singular.vodka/) e Instagram (@singularvodka).