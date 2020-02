¿A quién no le gusta el queso y más aún si es derretido? Quisso, ubicado en Av. Paseo de la República 5250 (Miraflores), es el primer local de comida rápida que presenta el concepto de 'Cheese raclette' en el Perú.

Su dueño, César Díaz, lo dejó todo por este sueño que, hoy, se ha convertido en lugar imperdible y memorable para cualquier amante del queso .

En conversación con Perú21, este joven emprendedor nos da más detalles de su innovadora idea de negocio, con la cual busca cautivar el paladar de los más exquisitos fanáticos del popular producto lácteo.

¿Qué significa 'Cheese raclette' y de qué se trata esta experiencia? -Esto ya existía, no lo estoy inventando. Es colocar la mitad de un queso, en este caso nosotros usamos un gouda holandés, en esta especie de rueda. Lo que hace la maquina es calentar la parte superior del corte, la cual luego es esparciada con un cuchillo al instante en lo comida que desees. Es un experiencia única y vivencial.

¿Cuál fue principal dificultad que tuviste para iniciar tu negocio? -Lo más difícil fue tomar la decisión de salir de mi zona de confort y renunciar a mi trabajo. No podía hacer bien las dos cosas. Estuve dos años en el área legal de un banco. Arriesgar no es fácil y sobre todo cuando se trata empezar algo propio. Tengo 27 años y creo que estoy apostando en buena edad. Este era el momento.

¿Cómo decidiste crear Quisso? -Todo ocurrió a inicios del año pasado. Estaba buscando otra chamba y no encontraba. En estos momentos no es tan fácil. Mi hermano me dijo: "¿Por qué no pones un negocio?". Él es ingeniero industrial y tenía cierta experiencia porque tuvo un foodtruck. Así nació la idea. El siguiente paso era buscar diferenciarme.

¿Cuál crees qué es la principal fortaleza de tu negocio? -No solo vendo hamburguesas o salchipapas. Vendo también la experiencia que se vive en Quisso. Viene mucha gente a ver y grabar el momento preciso en el que el queso se derrite en sus platillos. No es algo tradicional, es una propuesta distinta.

¿Qué lección has aprendido en estos meses de empredimiento? -Soy abogado y sinceramente no tengo una formación empresarial amplia. Es bueno siempre escuchar la opinión o sugerencias de la personas con mayor experiencia y no enamorarse ciegamente de tu idea de negocio.

¿Algún consejo que puedas darle a las personas que deseen emprender? -Hay que tener la firme decisión de dar el primer paso. Todo se resume en el carácter y la voluntad de hacer las cosas. Puedes tener millones de ideas innovadoras, pero si no las materializas de nada sirven.