Emprendedor21: Q'uma Chocolates, planificación y amor por el cacao

Francesca Valdivia siempre fue amante de los chocolates, pero recién descubrió el verdadero valor por el cacao, cuando dejó consumir las tipificas golosinas de la infancia e incursionó en el mundo del chocolate orgánico. Tras esta experiencia, la joven empresaria, quien siempre tuvo el deseo de tener su propio negocio, decidió emprender su camino con Q'uma, marca de chocolates elaborados con cacao fino y de aroma.

Con cuatro años en el mercado, la calidad y el sabor de Q'uma Chocolates ha sido reconocido a nivel internacional, siendo ganadora del International Chocolate Awards 2019 y 2018 en la edición de las Américas.

"Luego de un viaje a la selva peruana por vacaciones, quedé encantada de este mundo. Me enamoré del cacao y todo lo que involucra. Visité una plantación en Tambopata, ahí tuve mi primer contacto con árboles de cacao", precisa Valdivia.

Francesca Valdivia, fundadora de Q'uma Chocolates, asegura que, en gran parte, el éxito de su empresa se debe a su afán por investigar y conocer más sobre su producto.

"La gran mayoría de personas piensa que el chocolate se hace por arte de magia en un fábrica y no son conscientes de todo el proceso. Se me presenta la oportunidad de trabajar con derivados de cacao y no la dejé pasar. Después, busqué encontrar un valor agregado y me obsesioné con ganar el International Chocolate Awards. No sabía nada de chocolate, tenía que aprender de donde sea", recuerda.



Para Francesca Valdivia, las marcas de chocolate no aprovechan al 100% la gran cantidad de cacao fino y de aroma que se produce en el país.

"El Perú es un potencial productor de chocolate de calidad. Hay que transmitir esa idea. Somos históricamente exportadores de materias primas, pero sin valor agregado. Nuestro mercado es el mundo", agrega la emprendedora.

Actualmente, Q'uma Chocolates trabaja directamente con familias de productores de cacao de Amazonas, San Martín, Junín y Cuzco.



RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "Elijan un negocio que puedan tolerar 24/7 y que los apasione. Tiene que ser una extensión de tu cuerpo", dice Valdivia.

PROYECCIONES A FUTURO. Q'uma Chocolate desea continuar exportando y ampliar su oferta en el mercado internacional

LO QUE SE NECESITA. Para Francesca Valdivia, es importante conocer a la perfección su producto y analizar previamente el mercado.

DATOS:

- Tome nota. El Salón del Cacao y Chocolate Perú 2019 se realizará desde este jueves 11 de julio al domingo 14 en el Centro de Exposiciones Jockey.

-Redes sociales. Q'uma Chocolate cuenta con Facebook

(https://www.facebook.com/Quma.chocolate) e Instagram

(@quma_chocolate).