Emprendedor21: Pixed Corp, reconstruyendo vidas [FOTOS]

Todos los días Ricardo y su tío remaban contra la corriente en una sociedad que no le facilita la vida a los que más lo necesitan. El hermano de su mamá debía ir a terapias para tratar su paraplejia en su natal Piura. Ricardo Rodríguez Torres, fundador de Pixed Corp , lo acompañaba con apenas doce años, empujando su silla de ruedas en calles sin rampas y padeciendo para subirlo a un taxi.

Ricardo sintió que en él recaía la responsabilidad de generar un cambio. De pequeño desarrolló una pasión por la medicina, pero su verdadera vocación era crear cosas. Desarmaba y armaba en casa. Por ello, se aventuró a estudiar Ingeniería en Piura.

Su empeño y dedicación lo llevaron a estar en el ojo de importantes empresas para poder seguir una vida acomodada de oficina, con horarios estables y buen sueldo. Pero su facultad lo nombró director de un proyecto para implantes dentales. Ricardo al fin podía idear soluciones para personas con condiciones distintas, lo que tanto necesitaba su tío.

Cuando seguía una maestría de electro mecánica en 2013, vio en un foro por Internet el caso de un veterano de guerra estadounidense con discapacidad con una prótesis 3D. Contactó al líder del proyecto en Ohio, cooperó con diseños internacionalmente y luego se animó a replicarlo en el Perú.

Así fundó Pixed Corp en el 2015. Antes de lanzar su primera prótesis, lidió con varios problemas. Lo estafaron con impresoras defectuosas y no tenía la confianza del público. Pero Ricardo se mantuvo firme. Consiguió otro proveedor y así su primer implante sirvió para reconstruir la vida de Valentino en el 2016. “Eso es lo que paga Pixed”, dice ahora con una sonrisa de satisfacción. No tuvo financiamientos, pero sí reconocimientos, como el del premio Kunan.

Emprendedor21: Pixed Corp, reconstruyendo vidas. Ricardo tiene prototipos de los dispositivos que crea en su pequeña oficina y hogar de Miraflores.

Hoy Ricardo opera desde su pequeña oficina de Miraflores. Le llegan ocho casos diarios y tiene 300 en espera. Pixed se ha constituido como una empresa social y otorga un programa de crédito a gente de pocos recursos. Es vital que sus usuarios sepan que no pueden entregar los productos gratis, porque, si fuese así, no podrían seguir existiendo. Lo que sí necesita Pixed es que más gente crea que en el Perú puede desarrollarse tecnología de calidad, que depositen su confianza y no tengan que ir a otros países.

Además, ofrece dispositivos biomecánicos, exoesqueletos y aplicaciones para personas invidentes con los precios más bajos del mercado. Lo que llega a costar, normalmente, 75 mil dólares (máximo), en Pixed está 1 500.

Su objetivo es "devolver a la tecnología al servicio de la gente". Que estas satisfagan las verdaderas necesidades primarias para tener una vida de calidad.

Ricardo planea masificar su producción y ayudar a más personas para este 2019. Tiene en mente también situarse en el interior del Perú y en países de Sudamérica. Ya hace campañas mensuales en distintos puntos de la nación, pero no es lo mismo que tener una presencia estable en el lugar.

Emprendedor21: Pixed Corp, reconstruyendo vidas. La prótesis de brazo en la mesa es usada como prueba para todos sus diseños.

DATOS

Redes sociales: Pixed Corp está en Facebook (https://www.facebook.com/PIXEDCORP/), Twitter (@PixedCorp) e Instagram (@pixed_corp).

Calidad de vida: Pixed Corp ayudó al pequeño Valentino o ‘Spiderman’ de San Martín de Porres cuando le creó un nuevo brazo en el 2016. El caso fue conocido a nivel nacional.

PROYECCIONES A FUTURO

Pixed Corp planea contar con filiales en el interior del Perú y Sudamérica (Colombia y Argentina).

LO QUE SE NECESITA

Para Ricardo, es importante contar con un equipo multidisciplinario que conforme la empresa. Las ideas originales no bastan cuando no se tienen a las personas capacitadas para desarrollarlas.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

Ricardo sugiere que se debe “estar convencido de que lo quieres y puedes hacer”. “Debes enamorarte del problema y no de la solución”, asegura.