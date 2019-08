Emprendedor21: Pet's Republic, de dueños responsables a empresarios

Tras trabajar años juntos en una gran empresa de consumo masivo, Christian Davis y Fiorella Sangalli decidieron basarse en su experiencia laboral y amor por los animales para seguir el sueño de tener un negocio propio con Pet's Republic, la primera marca peruana de snacks para mascotas 100% natural y sin preservantes.

"Ambos siempre hemos sido amantes de los animales. En nuestra preocupación por darle lo mejor a nuestros engreídos, nos dimos con el problema de que no existía una opción saludable de snacks. Al principio, estos premios eran únicamente para nuestras mascotas, pero luego entendimos que era una gran oportunidad de negocio", cuenta Sangalli.

Para Davis, el otro socio y fundador de Pet's Republic, sus conocimientos profesionales previos fueron muy importantes para constituir lo que hoy es este emprendimiento.

"Hoy en día, las personas se preocupan por comer mejor y las mascotas no tienen por qué ser una excepción. Con nuestra experiencia, nos planteamos la meta de desarrollar una marca potencialmente innovadora en este sector", asevera.

Asimismo, Davis resalta que, para un emprendedor, los planes no siempre resultan como uno espera. "El plan de negocio nunca será perfecto y sobre la marcha tiene que ir ajustándose en función a la realidad que encuentras en el mercado", precisa.

"No presentamos un sustituto del alimento básico diario. Se trata de treats o premios para las mascotas. No buscamos reemplazar la comida balanceada del animal, sino que los snacks sean lo más natural posible. Hay dueños que no están bien informados y piensan que pueden compartir su comida a sus perros. Les hacen daño sin querer", resalta Sangalli.

Gracias a sus alianzas estratégicas, Pet’s Republic actualmente ofrece sus productos en más de ochenta veterinarias a nivel nacional.



¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que se han enfrentado?

Por nuestra experiencia laboral, ambos estábamos acostumbrado a trabajar con grandes presupuestos. Tuvimos que planificar bien el proyecto y destinar correctamente el capital que teníamos.

¿Qué otros obstáculos tuvieron?

La perfección puede llegar a convertirse en un problema para el emprendedor. Hay que priorizar, ya que no siempre se puede avanzar al ritmo que uno quiere. Existen muchas trabas en el camino.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

La inversión fue propia, con nuestros ahorros pudimos emprender este proyecto. A medida sigamos creciendo, lo más seguro es que necesitemos recurrir a un financiamiento externo.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

Es nuestra principal herramienta de comunicación con el público al que nos dirigimos. Facebook e Instagram nos permiten interactuar con los clientes e informar más sobre nuestros productos.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "Es súper importante elegir adecuadamente un equipo de trabajo", dice Sangalli.

PROYECCIONES A FUTURO. Pet´s Republic desea continuar

creciendo a pasos grandes en el mercado nacional y pronto llegar al extranjero.

LO QUE SE NECESITA. Para Davis y Sangalli, es imprescindible ser

disciplinado con uno mismo, mantener la perseverancia y priorizar a creatividad.

DATOS:

- 100% Natural. No utiliza preservantes gracias a sus recetas elaboradas a través de un proceso de deshidratación.

-Redes sociales. Cuenta con Facebook

(https://www.facebook.com/Petsrepublicperu) e Instagram

(@petsrepublicperu).