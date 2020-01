Tras haber trabajado 15 años en el sector bancario y financiero, Jessica Ramírez Aimini decidió emprender el sueño del negocio propio con Paletas Factory, marca peruana de paletas de helado artesanales hechas a base de los postres más clásicos.

“Empezamos en Trujillo en octubre de 2017. Elegimos esa ciudad porque mi socio Luis Felipe es trujillano y ahí siempre hay sol. Me mudé tres meses inicialmente, hice pruebas e investigué en un pequeño taller que teníamos. No sabía nada de helados, pero siempre me había gustado preparar postres. Eso fue algo que me inculcó mi bisabuela. Ir a su casa implicaba oler el arroz con leche o torta de chocolate y juntas hacíamos pruebas en la cocina. Yo preparaba postres para mis amigas, pero nunca se me había ocurrido hacer un negocio. Descubrí que esto era lo mío”, cuenta.

En poco más de 2 años, los primeros catorce puntos de venta en la Ciudad de la Eterna Primavera se convirtieron en más de 200 a nivel nacional.

“Empezamos en bodegas, markets y grifos. Nos fue tan bien ese verano que decidimos volver a Lima. Además, invertimos en mayor maquinaria, más gente y en un nuevo local. Desde acá distribuimos las paletas para todo el país. Estamos también en Cusco, Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Chiclayo, Piura, etc.”, asevera Jessica.

La idea de negocio se dio luego de haber viajado al extranjero y probar las famosas paletas de helado mexicanas.

“Me fui de viaje a varios países y me encontré con el boom de estos postres helados. Acá lo que hicimos fue buscar fue peruanizar los sabores rellenos e ingredientes. Nuestro valor agregado también es la decoración y el diseño que les damos. Empezamos con 10 sabores en Trujillo, actualmente tenemos 16 y la idea es ampliar la línea este mes hasta 29”, señala.

CASO+ÉXITO

En el mes de enero, Paletas Factory tiene previsto lanzar paletas fit apta para veganos, personas con diabetes y deportistas. Con estos nuevos sabores que saldrán a la venta, la línea de productos casi se duplica.

¿Cuál fue la dificultad más grande a la que se ha enfrentado?

Ha sido complicado exportar nuestros productos. Existen muchas trabajas burocráticas que no permiten a los empresarios crecer y proyectarse a otros mercados.

¿Cuál es la mayor fortaleza de su emprendimiento?

Somos 100% artesanales y naturales. En Paletas Factory, no usamos esencias, saborizantes o conservantes. Es realmente el postre hecho helado.

¿Qué tan importante es el papel de las redes hoy en día en los negocios?

Cuando el producto es bueno, las recomendaciones de boca a boca ayudan mucho para atraer nuevos clientes. Sin embargo, no es suficiente. El buen uso de Facebook e Instagram es imprescindible.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Desde el inicio y a medida crecimos con el tiempo, el negocio se financió con capital propio y préstamos externos de entidades bancarias.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

“Es importante tener un plan de negocios, pero no funciona como una receta. Sobre el papel es una cosa y en la práctica es diferente”, dice Jessica.

PROYECCIONES A FUTURO

Paletas Factory espera continuar posicionándose en el mercado nacional, abrir un local físico en Lima y llegar a Estados Unidos.

LO QUE SE NECESITA

Para Jessica, es imprescindible tener pasión por lo que uno hace, ser paciente con los resultados y contar una visión para planificar.

DATOS:

-Las más pedidas. Según Jessica, las paletas más solicitadas son las de Lúcuma con chocolate, Cocada con manjar blanco y Pie de limón.

-Redes. También puedes encontrar sus productos en Facebook (www.facebook.com/PaletasFactory/) e Instagram (@paletasfactory).