Por once meses del año, Roberto Reyna Saavedra es como cualquier otro peruano de a pie y está enfocado de lleno en trabajar en su pollería ubicada en Salamanca, Ate.

Sin embargo, a pocos días para que termine noviembre, desempolva su traje rojo y su barba blanca para dedicarse a su otra empresa: Noel Express Perú, un emprendimiento que ofrece la animación y caracterización para eventos navideños privados y coporativos.

Durante casi la última década, Roberto se ha esforzado por fortalecer su marca y el servicio que brinda a sus clientes.

Con apoyo de su esposa Verónika y sus hijas, el robusto empresario hace de las suyas para llevar la alegría navideña tan necesarias en esas fechas.

“Al comienzo, el negocio no estaba tan formalizado. A raíz que tuve cada vez más evento, vi la necesidad de hacer mejoras en mi traje y que la experiencia completa. Valoro la calidad de servicio con respecto al profesionalismo de la vestimenta y también en el proceso de caracterización. Siempre trato de mantenerme en el personaje y busco que la puntualidad sea un sello del negocio", señala.

Pese a que hoy en día muchos niños no creen en Papá Noel, Roberto considera que todo eso es manejable.

“La idea es que la magia de la Navidad se viva en cada presentación. Los papás de los pequeños quedan satisfechos con la activación porque han visto la forma en la que trabajo. Un cliente feliz puede atraer a muchos otros. Este año pude contratar a un santa más, que era algo que no me animaba a hacer. Yo puedo confiar en lo que yo hago, pero en lo que hacen otros no tanto. Afortunadamente, la decisión fue buena y la idea sumar más adelante más colaboradores”, asevera.

De acuerdo a Roberto, el poder de la recomendación o el boca a boca es uno de sus mejores canales de venta.

“Creo que dar un buen servicio es la forma más efectiva para captar nuevos clientes. La proyección es contar con más Papás noel para el próximo año y abarcar cada vez más distritos de la capital. A veces por tiempo, no tomo algunos eventos”, indica.

DATO:

-Redes sociales. Noel Express Perú cuenta con Facebook (www.facebook.com/NoelExpress1/) e Instagram (@noelexpressperu).