Emprendedor21: Nación Cervecera, jironeando y disfrutando

El mundo de la cerveza es todo un arte y se ve involucrado en muchísimos matices culturales. En Lima, no existe un lugar más tradicional que el Jirón de la Unión. La historia de la capital vive en cada cuadra de esta transitada calle.

Bajo esta premisa nace Nación Cervecera, el primer y único bar de cerveza artesanal en todo Jirón de la Unión.

Conversamos un poco con Miguel Ingunza, socio fundador y vocero de este negocio, quien nos contó cómo empezó todo.

¿Cómo nació la idea de crear su negocio? ¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?

Descubro el mundo de la cerveza artesanal hace unos 6 años. Todo inició, como muchos, preparando cerveza en mi casa. Es después de un tiempo, y con el deseo de conocer las nuevas propuesta de cerveza artesanales en nuestro país, que me doy cuenta que en Lima, siendo una ciudad tan grande, existen pocos lugares donde puedes disfrutar de una buena variedad de estos productos. Yo siempre he vivido encantado con la arquitectura y todo lo que te transmite el Centro Histórico, pero siempre me preguntaba la ausencia de un lugar como reúna estas condiciones. Es ahí que con mi socio, César Montoya, decidimos apostar por Nación Cervecera, un concepto de bar de cervezas artesanales 100% nacionales.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?

Primero, la ubicación de local, tuvimos varias opciones y nos tardó un poco escoger. Queríamos un local en el Centro que tenga elementos clásicos, pero que conserve la arquitectura republicana. Finalmente, tuvimos la suerte de encontrar un local en la histórica Casa Paz soldán, un espacio muy acogedor, único y lleno de historia. Luego podría decirse que fue la inversión, ya que siempre uno busca optimizar sus costos; sin embargo, hay cosas que surgieron de improvisto como algunas refacciones, lo cual atrasó nuestro lanzamiento.

Mencione las claves que le permitieron alcanzar el éxito en su empresa.

La pasión por este mundo de cerveza artesanal, hacer las cosas con pasión y el orden para revisar cada detalle del proyecto. Por últim, pero no menos importante, la perseverancia, ya que empezamos de menos a más, y nos costó captar a un público cautivo.

¿Cuál es la principal fortaleza de su negocio o del producto que ofrece?

Nuestra fortaleza, sin lugar a dudas, es que somos el único lugar, en Jirón de la Unión. Somo el único bar que sirve solo cervezas artesanales de diferentes departamentos del país.



¿Cuál es el valor agregado de su marca?

Ofrecemos más de 30 líneas de cerveza artesanal de todo el Perú. Además, tenemos platos a la carta, piqueos criollo y ese ambiente único que nos caracteriza al estar e mismo Centro Histórico, a tan solo media cuadra de la plaza San Martín.

¿Qué planes tiene para su empresa dentro de los próximos 2 años?

Queremos afianzarnos como líderes dentro de nuestra histórica Lima, apuntamos a ser el bar más completo de cerveza artesanal. Tenemos planes de expansión para abrir más locales en distritos como Pueblo Libre, San Miguel y Lima Norte.

Contacto y Redes sociales. Puede encontrar a Nación Cervecera en Jirón de la Unión 1039. El bar cuenta con cuenta de Instagram (@nacioncerveceraperu) y una página en Facebook (www.facebook.com/nacioncerveceraperu).