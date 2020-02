El sueño del negocio propio no es fácil y eso lo sabe bien Anushka Neustadtl García, quien emprendió con Miel de Casa, marca de productos que se encarga promover y conservera la esencia del hogar. A través de sus diseños en mandiles, servilletas, individuales, manteles, mandiles, y paneras, este negocio tiene como objetivo fortalecer ese vínculo entre la cocina y una mesa rodeada de familiares y amigos. En medio de un divorcio y sin un trabajo estable, Anushka no se quedó con los brazos cruzados y decidió apostar por lo que más conocía: el diseño y la pasión por su familia. "Todo nace hace ocho años. Tuve la necesidad de buscar otro ingreso para solventar los gastos del hogar. Tengo una amplia experiencia como diseñadora de espacios comerciales y me basé en esa experiencia para crear Miel de Casa", comenta. "Para mí, el hogar es algo muy especial. Disfruto mucho estar en casa y con mis hijos. De ahí viene la idea de vender productos para la casa que sean diferentes y transmitan esa sensación Empecé con mandiles e individuales, luego decidí ampliar la línea", agrega. Según Anushka, el uso de un plan de negocio en Miel de Casa ha sido imprescindible y vital para el desarrollo de la marca. "Por algún tiempo, dejé de lado un poco todo lo que había construido. Fue una pausa. Al retomar todo, tomé la decisión de hacer un plan de negocio y ahora creo que fue lo más acertado. Gracias al tiempo de planificación que le dediqué, el proyecto pudo crecer", asevera. Cada vez que tiene un problema de gestión empresarial, Anushka recurre a su manual de marca. “Si quieres hacer algo a largo plazo y bien, lo más importante es tener una estructura en la que te puedas sostener”, indica.

CASO+ÉXITO Gracias a su perseverancia en el seguimiento de su plan de negocios, Miel de Casa ha logrado desarrollarse más como empresa. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que se han enfrentado? Ha sido un poco complicado que entiendan el concepto de la marca. Hoy en día, el ritmo de vida de las personas no permite disfrutar de lo que intentamos transmitir en Miel de Casa. ¿Cómo realizaste tu plan de negocios? Me guié de un modelo que aprendí en un diplomado que hice para mujeres emprendedoras. Ese programa me ayudó en mi gestión como empresa. ¿A qué tipo de financiamiento recurrieron? Conseguí el dinero por medios propios y ahorros. La inversión fue pequeña al inicio. Espero que la marca se consolide más y más adelante tal vez considere otras opciones. ¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales? Es algo que consideramos mucho. Somos una marca que comercializa sus productos a través del comercio electrónico. Nuestros clientes solo pueden comprar por nuestra web. RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. “Hay que conocer bien al público y el mercado al que quieres dirigirte”, dice Anushka. PROYECCIONES A FUTURO. Miel del Casa desea tener su propio taller de costura y tener un impacto social positivo por intermedio de la generación de empleos. LO QUE SE NECESITA. Para Anusha, es importante tener definido la estrategia de negocio, tener un objetivo como empresa y la pasión por hacer bien las cosas. DATOS: E-commerce. Miel de Casa vende sus productos únicamente a través de su página web https://www.mieldecasa.com/. Redes sociales. Cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/miel-de-casa-166040920146067) e Instagram (@miel_de_casa).