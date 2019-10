Cocinar para las personas que uno quiere puede llegar a ser una de las mayores muestras de cariño. Eso lo sabe muy bien Beto Toledo, quien junto a sus amigos Jorge Escobar y Roberto Rodríguez, apostó por iniciar un negocio que involucra una de sus más grandes pasiones: el lomo saltado.

Es así es como nace Lomo 19, un restaurante fantasma o cocina escondida (únicamente trabaja con delivery) que ofrece más de una decena de opciones hechas a base del popular plato bandera.

“¿Quién no disfruta de un buen lomo saltado? Yo podría comerlo todos los días. Estamos en la constante búsqueda de más combinaciones para innovar”, señala.

Para Beto, el lomo saltado, su plato favorito, puede disfrutarse en distintas maneras: acompañado de chaufa, puré, fettucinis, tacu tacu o causa rellena.

No obstante, para el joven chef emprendedor, lo más importante es la forma en la que se preparan los platos.

“Siempre he cocinado para mis amigos, mi familia o mi enamorada. Como me gusta mucho el lomo saltado, he dedicado bastante tiempo a perfeccionar mi receta para hacerlos felices. Con Lomo 19, la diferencia no es mucha. La idea es preparar la comida como si fuera para mí o alguien que quiera”, precisa.

Asimismo, Beto resalta que ser un restaurante fantasma les ha permitido ahorrar en algunos costos de un clásico local físico e invertir en otros aspectos que consideran importantes.

“Empezamos con miedo por un tema de presupuesto. Eso nos hizo tomar la decisión de no tener un local aún. Si bien es cierto nos quita el peso de algunos gastos, ese dinero lo usamos para invertir en marketing de la marca y en colaborar con el medio ambiente. Recipientes, cubiertos, las bolsas, todo lo que usamos es biodegradable”, asevera.

CASO+ÉXITO

A través del modelo de negocio de un restaurante fantasma o cocina escondida, Lomo 19 se ha convertido en una interesante alternativa para los amantes del lomo saltado.

Beto Toledo, socio de Lomo 19 y chef de profesión, es un gran apasionado de este popular plato bandera.

¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que se han enfrentado?

Tomar decisiones entre tres puede ser a veces difícil, pero al final del día somos amigos y eso no cambia. Todo lo que pase en el trabajo, se queda en el trabajo. Es importante ser conscientes de eso y remar para un mismo lado.

¿A qué otros obstáculos se han enfrentado?

Cuando se empieza siempre hay problemas. En los primeros meses, teníamos ese temor de no poder cumplir con los gastos. Fue de mucha ayuda tener un plan de negocio. No te puedes lanzar a la piscina sin saber nadar.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Los tres socios usamos nuestros ahorros para empezar el negocio, fue capital propio. La idea es seguir creciendo en el mercado con Lomo 19 y luego evaluar si necesitamos invertir más.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales? Para los restaurantes, una buena foto sirve mucho y es la primera impresión de un comensal. En ese sentido, Instagram y Facebook son de gran ayuda.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. “Evalúen bien sus costos y sus proyecciones. Cuando el negocio está en marcha, es difícil ajustar los números”, dice Beto.

PROYECCIONES A FUTURO. Lomo 19 desea tener un local físico y continuar agregando más opciones innovadoras a su carta.

LO QUE SE NECESITA. Para Beto Toledo, es importante tener una idea de negocio, un plan de negocio y mucha pasión para hacer las cosas.

DATOS:

Exclusividad. Los platos de Lomo 19 son vendidos únicamente por delivery y a través de la app Rappi.

Redes sociales. Lomo 19 cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/lomo19peru/) e Instagram (@lomo.19).