Emprendedor21: Intune, el poder de la música en los negocios

Desde pequeña, Maribel Tafur siempre deseó convertirse en músico. Sus dos padres lo eran y ella no se veía en un mundo diferente al de su familia. Tras su experiencia como compositora, productora, curadora y DJ, el siguiente paso era tener un negocio propio y este sueño lo vive desde 2011 con Intune, el primer servicio peruano especializado en contenido de música ambiental para espacios comerciales.

Gracias a su formación musical y su experiencia previa en empresas de investigación de mercado, Maribel encontró una oportunidad de negocio en este sector, el cual considera estaba de desatendido.

"Es muy común que la música de un local incomode a los clientes, eso me pasaba a mucho. Siempre me pregunte por qué los negocios no se preocupaban por tener una gestión correcta de la música para su marca", cuenta.

"Primero me enfoqué en hoteles. Comencé a componer temas chill out para estas marcas. Toqué muchas puertas para ofrecer mis catálogos. Intune fue creciendo y empresas del sector retail mostraron interés por el servicio que brindaba", agrega.

Para Maribel, uno de los más grandes problemas a los que se enfrentó fue que lo empresarios no entienden la gran herramienta que puede convertirse la música en sus negocios.

"La mayoría de negocios no se toman enserio el poder de la música. Una etapa se basó en informar y explicar a los clientes potenciales la importancia de esta herramienta. El mayor obstáculo fue comunicar con claridad los beneficios de la buena gestión musical. De hecho, la mayoría de nuestros clientes llegan por recomendación de boca a boca", asevera.

“Es importante crear una atmosfera agradable. El 44% de visitantes se retiran de un espacio comercial si la música les resulta desagradable y 39% no vuelve a la tienda. La idea es generar el mayor tiempo de permanencia posible y así tener más probabilidades que se efectué una venta”, resalta Maribel.

CASO+ÉXITO

Actualmente, Intune trabaja con más de 40 marcas a nivel nacional, entre las que destacan bancos, centros comerciales, bares, hoteles restaurantes, tiendas de ropa, etc.

¿Cuál considera la mayor fortaleza de su emprendimiento?

Nuestro conocimiento de la gestión musical y el correcto manejo de las licencias. Más allá de una visión empresarial, nuestra base como músicos ha sido fundamental.

¿Qué otros obstáculos tuvieron?

Cuando la demanda comenzó a crecer, tuve que empezar implementar otras alternativas funcionales al momento de brindar el servicio. Fue importante subir un escalón tecnológico.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

La inversión inicial fue propia. Desde un principio, recurrí a mis ahorros. A medida sigamos creciendo, lo más seguro es que necesitemos de otras opciones.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

Es indispensable. Ahora tenemos problemas con nuestro Facebook, pero estamos en Instagram y Linkedin. La idea es aprovechar al máximo estas herramientas.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "Está permitido equivocarse, es la única manera de aprender", dice Maribel

PROYECCIONES A FUTURO. Intune desea continuar

creciendo a pasos grandes en el mercado nacional y reforzar sus canales de servicio.

LO QUE SE NECESITA. Para Maribel, es imprescindible ser persistente, tener pasión por lo que hace y conocer bien tu servicio u producto.

DATOS:

-En todos lados. A nivel nacional, más de 350 locales comerciales trabajan con Intune.

-Redes sociales. Intune cuenta con página web

(www.intune.pe) e Instagram (@intunemusicpe).