Emprendedor21: HAF, productos solidarios que ayudan a ayudar

Julio Centurión, marketero de profesión, siempre tuvo la idea de ayudar de una forma distinta y cumplió este sueño con HAF, el primer market place peruano de productos solidarios.

HAF, que nace en 2016, ofrece a sus clientes la oportunidad de comprar diversos productos que benefician a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

"Decidimos combinar el marketing con la ayuda social. Lo que hacemos es ayudarte a que puedas ayudar. Trabajamos con ONG que tienen relación con los valores intrínsecos de los productos que vendemos", cuenta Julio.

Hoy, HAF cuenta con dos productos solidarios: Tinke Watch, relojes que tienen correas tejidas por una comunidad de mujeres artesanas de Cusco, y Emotibox, tarjetas de saludo interactivas que ayudan a costear operaciones a niños, jóvenes y adultos con malformaciones faciales congénitas.

"Mensualmente liquidamos las ventas de los productos solidarios y, de acuerdo a eso, un porcentaje se dirige a ellos. Con respecto a Tinke Watch, existe una compra adelantada de las correas y también reciben su porcentaje de la ganancia", precisa.

Para Centurión, los relojes de HAF no solo benefician económicamente a las mujeres artesanas, sino también las ayudan a empoderarse.

"Hoy son 20 las artesanas que trabajan con nosotros. El impacto positivo es muy notorio. Hemos ayudado a reducir el 40% el maltrato físico y psicológico en esta comunidad. Con los ingresos que reciben, ellas logran una autonomía económica y emocional", asevera.



CASO + ÉXITO

Según un estudio de Echo Global 2017 recogido por HAF, el 91% de las personas cambiarían de marca, si otra les evidencia su impacto social. Para Centurión, esta es una premisa clave en el crecimiento exponencial de su emprendimiento.

¿Cuál considera que fue el mayor reto o dificultad que tuvieron?

Los productos de HAF te cuentan una historia positiva, pero mucha gente no lo entiende. La primera pregunta no debe ser cuál es el precio, sino cómo y cuánto estoy ayudando esto. Es difícil llegar eso, pero no imposible.

“Lo que hacemos es ayudarte a que puedas ayudar”, resalta orgulloso Julio Centurión, director de HAF.



¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Partimos con inversión de mi agencia de marketing, de ahí se derivó una parte de los ingresos al emprendimiento. Después, el proyecto se hizo sustentable, todo es producto de lo que se ha trabajado.

¿Tienen alguna referencia a nivel de emprendimento?

HAF tiene mucho para crecer. Necesitamos más marcas, la idea es acércanos a convertirnos en una plataforma como Amazon de productos solidarios y sociales.



HAF ha sido reconocido a nivel internacional.

Hace un año, recibimos el Premio Iberamericano FIP Plata en la categoría de Marketing Solidario, superando a proyectos sociales internacionales. Asimismo, hemos logrado ser certificados como empresa B y Marca Perú.



1 consejo para emprender | "Nunca se sientan derrotados, por más que las cosas parezcan que estén perdidas. No tiren rápido la toalla", señala Centurión.

2 años planes a futuro | En este periodo, HAF desea vender sus productos solidarios de manera directa en el extranjero.

3 claves para el éxito | El éxito de HAF se debe a la perseverancia, actitud positiva y respeto.

DATOS:

-E-commerce. Para adquirir la variedad de productos solidarios, uno debe ingresar a a www.hafperu.org

-Redes sociales. HAFF cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/HAFproductos) e Instagram (@productossolidarios).