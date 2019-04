Emprendedor21: Eggtreme, la importancia del calcio

No nos damos cuenta de la importancia de ciertas cosas hasta que vivimos en carne propia situaciones específicas. Rafael Fernández, gerente general de Coditev, pasó por esto y su experiencia fue reveladora.

Un accidente de cocina hizo que Fernández se quemara gravemente parte de su rostro, lo cual lo obligó a conocer a fondo los beneficios y propiedades de la clara de huevo, base de Eggtreme, proteína 100% natural que él ha ingresado al mercado peruano.

"Tuve una gran quemadura en la mitad de cara. Fui al dermatólogo y me dijo que estaría bien, solo tenía que consumir siete claras de huevo al día. Me quedé impresionado porque no conocía con exactitud las bondades del calcio. Al mes, tuve resultados increíbles y, a los dos meses, no parecía que había sufrido una quemadura. Soy un testimonio y parte de esto", cuenta Rafael.

Fernández vio una oportunidad única con Eggtreme, ya que otros productos similares estaban enfocados solamente en deportistas y no eran del todo naturales.

"Se trata de una proteína pura y natural. Eggtreme no tiene preservantes ni saborizantes. Esto hace que sea un producto bueno para niños o adultos mayores, no está dirigido específicamente a una generación", asevera.

Asimismo, Fernández resalta la clara de huevo pasteurizada y deshidratada no solo es buena para tratamiento dermatológico, sino también para el fortalecimiento de huesos, músculos y ligamentos.

Para Rafael, es importante que cada vez más personas conozcan los beneficios proteínicos de la clara huevo.

"Es un mito que las proteínas estén dirigidas únicamente para deportistas. La clara de huevo tiene un importante valor nutricional que puede ser aprovechado por cualquiera. Las personas piensan que solo se consume en batidos, pero están equivocados. Hay una variedad interesante para consumir el producto de manera sana", señala.

"La idea es que las personas no se aburran de consumir el producto. Por ello, nos encargamos de compartir, a través de nuestras redes sociales, recetas para que los clientes puedan preparar brownies, panqueques, waffles y hasta incluso pizza. No hay que quedarse en clásico batido", agrega.

CASO + ÉXITO



Según la data interna de Eggtreme, casi el 97% de personas que compraron el producto inicialmente continuaron consumiéndolo de manera crónica y su compra no fue solo una experiencia fugaz.

¿Cuál considera que es la mayor fortaleza de Eggtreme?

Lo más destacable es que es un producto para cualquier tipo de persona y que ayuda en muchos aspectos de la salud. Los beneficios de la clara de huevo son muy completos.

¿Qué dificultades tuvieron al iniciar?

Lo más difícil concientizar al público. Hay mucho prejuicio acerca de las proteínas y la mayoría de las personas piensan que solo deben ser consumidas por atletas. La idea es romper estereotipos.

¿Cuáles son todos los beneficios de la clara de huevo?

Las propiedades son muy amplias. Su valor nutricional ayuda al fortalecimiento de músculos, huesos y ligamentos. Además, su consumo sirve para la recuperación de daños en la piel.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

Para nosotros, el trabajo de social media es básico. A través de las redes, compartimos distintas recetas para que los clientes puedan consumir la proteína de formas distintas y no se aburran.

1 consejo para emprender | "Nunca den marcha atrás. Hay que tener mucha fe y confianza en sus decisiones”, precisa Fernández.

2 años planes a futuro | En este periodo, Eggtreme desea crecer en el mercado peruano y llegar a más familias.

3 claves para el éxito | El éxito de Eggtreme se debe a la perseverancia, su labor de concientización y la transparencia.

DATOS:

- Para todo el mundo. Pese a que Eggtreme tiene tres presentaciones, el contenido es el mismo y solo se trata de un tema de etiquetado para el público.

-Redes sociales. Eggtreme cuenta con Facebook (https://www.facebook.com/eggtremeperu) e Instagram (@eggtremeperu).