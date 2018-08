Emprendedor21: Dekart Perú, pasión juvenil sobre ruedas

De niños, el sueño más pequeño puede terminar definiéndonos como personas. Ante las pocas oportunidades para practicar karting en el país, nace Dekart Perú, un emprendimiento que busca fomentar esta disciplina del automovilismo en los más chicos.

En un principio, Daniel Victoria y Thomas Thorne, padres de familia, crearon esta iniciativa para que sus hijos puedan disfrutar de las emociones que se generan en una pista de carrera.

“Todo empezó por nuestros hijos. Es muy importante el desarrollo del niño como persona, no sirve de nada formarlo solamente en el aspecto deportivo”, señala Victoria, quien espera que más pequeños se animen a disfrutar de esta inédita experiencia sobre ruedas.

CASO+ÉXITO

Los costos son elevados y esto suele hacer complicado el desarrollo del karting en el Perú. El objetivo es facilitar la práctica de este deporte.

“La idea es que nuestros pilotos sean competitivos y puedan lograr representar internacionalmente al Perú. Esto tiene que dejar de ser solo un hobby”, asevera Daniel.

CASO+ÉXITO - Daniel Victoria, fundador de Dekart Perú

¿Cuál considera que es la mayor fortaleza de Dekart Perú?

No conozco una empresa o asociación que se dedique a buscar fondos para fortalecer el crecimiento del karting peruano. La meta es que los niños puedan ser competitivos a nivel internacional.

“La idea es que nuestros pilotos puedan lograr

representar internacionalmente al Perú”, dice Victoria.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su emprendimiento?

El gran problema es la captación de fondos, lo que se ve agravado por la mala implementación de la Ley de Mecenazgo Deportivo. Además, no tenemos una federación, razón por la cual no recibimos subvenciones del Estado. Tributariamente, a la empresa privada no le conviene participar como mecenas de deportistas.

1 consejo para emprender | “Persistan y no se cansen de hacerlo. No sabrán hasta dónde pueden llegar si no apuestan por ustedes”, señala Victoria.

2 años a corto plazo | En este periodo, Dekart Perú tiene como objetivo hacer que sus pilotos participen en competiciones internacionales.



DATOS:

- Redes sociales. Dekart Perú cuenta con una página en Facebook (https://www.facebook.com/DEKARTPERU). 

-Contacto. ¿Interesado en Dekart Perú? Puede llamar a 992745949/ 989040323.