Emprendedor21: Checkeate, un app para prevenir [FOTOS]

Las aplicaciones móviles nos ayudan en diversos aspectos de nuestras vidas. Desde organizar La agenda hasta programar pagos. Gracias al desarrollo de esta tecnología, el día a día se hace más llevadero debido a que esas herramientas facilitan las tareas.

Si bien hay apps para organizarnos, también las hay para ayudarnos con la salud. Checkeate app es una de ellas. Conozcamos más sobre esta aplicación.

Checkeate app es un proyecto del Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, cirujano y oncólogo de profesión.

Él ha desarrollado diversas aplicaciones enfocadas en el sector salud; en 2012 vio el potencial de las apps en este rubro y por ello inició estudios en programación.

Gracias a este conocimiento, a la fecha ha desarrollado nueve aplicativos, entre los que destaca Checkeate, una plataforma orientada a la detección precoz y a la venta de exámenes médicos: es decir, análisis de sangre, ecografías, tomografía, resonancias, entre otros.

Si bien el concepto de prevención de por sí es innovador, al lanzar la aplicación el Dr. Pacora tuvo que enfrentar algunos prejuicios, como que las personas prefieren ir directamente al médico que confiar en una aplicación.

Por ello, el Dr. Pacora tuvo que destacar que esta aplicación no es para sanar o curar las dolencias y/o males, sino para saber identificarlas si presenta síntomas que deben ser atendidos a través de profesionales.

La aplicación, después de todo, contacta a los pacientes con los centros médicos que el paciente decida elegir y los exámenes que puedan ser necesarios.

CASO + ÉXITO

Usted es doctor de profesión. ¿Cómo se animó a crear la app Checkeate? Como cirujano oncólogo, me enfrento día a día con una enfermedad que cobra la vida de miles de personas. En 2014 llegó al hospital una paciente, mujer de 35 años, con diagnóstico de cáncer de estómago. La programamos para una cirugía y lamentablemente no pudimos hacer nada, el cáncer estaba avanzado. Sabía cuál iba a ser el pronóstico y que dos niños quedarían huérfanos de madre y es ahí dondenace la idea... ayudar a las personas que hagan un diagnóstico a tiempo y no llegar “tarde”, como el caso de esta señora.

“Hacer medicina es una responsabilidad y, por ello, debemos brindar el mejor servicio”, dice el Dr. Pacora.

¿Cómo funciona esta app de prevención?

Checkeate brinda información de los riesgos que tienen las personas con base en edad, género y antecedentes familiares. Luego la app ofrece exámenes auxiliares, siendo el paciente quien decide cuál elegir.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar al lanzar la app?

Romper paradigmas. Las personas están acostumbradas a ir al médico cuando presenten molestias. El 85% de los cánceres se diagnostica de manera tardía, tenía que ver la manera de cambiar ello, era necesario educar a las personas.



Emprendedor21: Checkeate, un app para prevenir Emprendedor21: Checkeate, un app para prevenir Emprendedor21: Checkeate, un app para prevenir

DATOS

- Contacto. ¿Interesado en Checkeate app? Puede encontrar mayor información sobre ella en el fanpage de Facebook y también descargarla desde Google Play.

- Atributo destacable. Una de las características más llamativas de Checkeate app es su accesibilidad. Las personas disponen de los servicios bajo un modelo de 24/7.